L’istituzionalizzazione del Bitcoin

Dopo l’approvazione degli ETF Spot Bitcoin, avvenuta a gennaio del 2024, il Bitcoin ha fatto un ulteriore passo avanti, aprendosi agli investitori istituzionali.

Tuttavia, secondo gli analisti, il Bitcoin potrà diventare un asset multimiliardario solo con l'ingresso di capitali istituzionali.

Secondo stime conservative basate su dati pubblici, si calcola che l'11% dell'offerta massima di Bitcoin sia già in possesso di istituzioni finanziarie. Gli Exchange-Traded Fund (ETF) da soli rappresentano il 4,5% di tale quota e costituiscono la categoria in più rapida crescita.

Bitcoin contro l'oro: un nuovo “bene rifugio”

Se Bitcoin vuole diventare il “bene rifugio” principale, è inevitabile che sottragga il primato all'oro. Le generazioni più giovani preferiscono investire in Bitcoin, così come i possessori di oro cartaceo, sempre più convinti a puntare sulla criptovaluta.

Attualmente ci troviamo in questa fase di transizione: il valore dell'oro sta raggiungendo livelli record, mentre molti investitori stanno decidendo di disfarsi delle proprie posizioni in favore del Bitcoin, come si può osservare dai flussi negativi degli ETF legati all'oro (GLD ETF).

Al contrario, Bitcoin sta raggiungendo nuovi massimi storici e gli investitori stanno riconoscendo l'opportunità di acquistare.

Ethereum: sottovalutato rispetto a Bitcoin?

Sebbene Bitcoin abbia raggiunto il suo massimo storico, lo stesso non si può dire per Ethereum.

Nelle due precedenti occasioni in cui Bitcoin si avvicinava ai 69.000 dollari, il valore di Ethereum oscillava rispettivamente intorno a 4.900 dollari (il suo ATH) e ai 4.300 dollari.

Tuttavia, durante questa fase rialzista del mercato, Ethereum si trova almeno 1.000 dollari sotto i precedenti valori.

È evidente che la mancanza di ETF per Ethereum impedisce al suo valore di raggiungere gli stessi livelli di crescita osservati per il Bitcoin.

Inoltre, sebbene il mercato degli NFT stia dando segnali positivi, siamo ancora lontani dall'attività osservata durante il picco della Zero Interest Rate Policy.

Tuttavia, è importante sottolineare che il settore delle criptovalute è volatile, quindi Ethereum può ancora crescere.

Dall'analisi del rapporto tra Ethereum e Bitcoin nel suo contesto storico a lungo termine, emerge che il valore di Ethereum è attualmente in linea con le aspettative, senza anomalie significative in questo ciclo.

Bitcoin Minetrix e Green Bitcoin: due token derivati del Bitcoin

La crescita del Bitcoin ha spinto i trader a investire nelle presale di Bitcoin Minetrix e Green Bitcoin, due token derivati del Bitcoin. Vediamo quali sono le loro caratteristiche principali.

Bitcoin Minetrix

Bitcoin Minetrix è una piattaforma di cloud mining con l’obiettivo di rendere il mining del Bitcoin più accessibile e trasparente.

Per farlo, Bitcoin Minetrix utilizzerà lo Stake-To-Mine, una meccanica che permetterà ai trader di mettere il token nativo BTCMTX in staking, al fine di ottenere crediti di mining come ricompensa.

Questi crediti, ovvero dei token ERC-20 non scambiabili, si potranno bruciare per generare hashrate sul cloud mining di Bitcoin Minetrix.

Di conseguenza, più crediti di mining si bruceranno e più saranno alte le possibilità di validare i blocchi sulla rete Bitcoin e ottenere ricompense in BTC.

La presale di Bitcoin Minetrix ha raccolto più di 12 milioni di dollari, con il BTCMTX venduto a 0,014 dollari. Comprando il token con ETH, USDT o carta di credito sarà possibile fare staking con un APY del 57%.

Green Bitcoin

Green Bitcoin è una criptovaluta ecologica basata su Ethereum 2.0 che sfrutta il protocollo Proof-of-Stake per garantire ricompense passive ai suoi titolari in modo ecologico e rispettoso nei confronti dell’ambiente.

La presale di Green Bitcoin ha raccolto più di 3,5 milioni di dollari, con il token GBTC venduto a 0,8402 dollari. Lo staking del GBTC è disponibile sin dalla presale, acquistando i token con ETH, USDT o carta di credito.

Dopo il lancio della criptovaluta sul mercato, Green Bitcoin permetterà ai trader di divertirsi in un gioco di previsioni. Il meccanismo Green Staking Gameified prevede la gamificazione dello staking, con i trader che potranno scommettere i loro GBTC e cercare di indovinare il valore futuro del Bitcoin.

Le vittorie verranno ricompensate con ulteriori GBTC, in base allo staking pool giornaliero. Lo staking durante la presale invece, permetterà ai trader di ottenere ricompense in base all’APY, attualmente al 132%.

