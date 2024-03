A Castiglione Falletto si celebrano i “Giusti tra le Nazioni” di La Morra

Martedì 19 marzo alle ore 15.00, presso la sede della Cooperativa “Terre del Barolo” in via Alba-Barolo, 8, Località Uccellaccio a Castiglione Falletto, si terrà l’incontro: “Chi salva una vita salva l’umanità”, evento volto a celebrare la memoria dei Maria e Luigi Oberto di La Morra.

Riconosciuti come 'Giusti fra le nazioni' per aver salvato la famiglia Hessel dall’orrore dei campi di concentramento i due lamorresi verranno ricordati per il loro spirito di sacrificio e la loro umanità dimostrata in tempi davvero difficili. La scuola di La Morra nel 2018 è stata intitolata proprio ai coniugi Oberto.

L’evento è organizzato dall’ANPI, Sezione di Alba e Bra, in collaborazione con la Cantina Terre del Barolo e con l’Istituto Comprensivo “Padre Girotti” di Alba e gode del patrocinio dei Comuni di Castiglione Falletto e di La Morra, comune di residenza della famiglia Oberto.

Il programma prevede i saluti da parte di Paolo Boffa, presidente della Cantina, di Michele Cauda, presidente dell’ANPI - Sezione Alba Bra e dei sindaci di Castiglione Falletto e La Morra, Paolo Borgogno e Marialuisa Ascheri.

Interverranno Alberto Cavaglion docente di Storia dell’Ebraismo presso l’Università di Firenze, autore fra le tante pubblicazioni, dell’edizione commentata di “Se questo è un uomo” di Primo Levi, Lorenzo Tablino, autore di pubblicazioni storiche sul territorio, Massimo Guarena e Marina Oberto in rappresentanza della famiglia Oberto, Carla Cavallotto Nicoletta Rosolia e Gigliola Collini insegnanti dell’I.C. “Padre Girotti”.

Seguirà rinfresco offerto dalla Terre del Barolo.

Ai docenti presenti sarà rilasciato, su richiesta, un attestato valido ai fini della formazione e aggiornamento.