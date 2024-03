Dronero crocevia dei destini della futura Fondazione CrC

Era dai tempi di Giolitti che Dronero non si trovava al centro della geopolitica cuneese come in questi giorni.

Pare infatti che i destini della futura Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo passino per il capoluogo della valle Maira.

Il sindaco e consigliere provinciale Mauro Astesano è sottoposto in questi giorni a pressioni da ogni parte per la designazione del rappresentante che compete al suo Comune.

Non si sa per quali ragioni ma il nome oggetto di discussione ormai da un paio di settimane è quello di Mauro Gola, presidente della Camera di Commercio, uno dei due aspiranti alla presidenza.

Perché Dronero dovrebbe indicare lui e non un dronerese o comunque un esponente della valle Maira non è chiaro, sta di fatto che il povero sindaco è strattonato da destra e da manca.

C’è chi lo blandisce con promesse, chi gli fa luccicare finanziamenti a gogò per la sua città e chi, per contro, gli ricorda che dovrebbe privilegiare una rappresentanza locale.

Nei giorni scorsi c’è stata una riunione di maggioranza della lista civica “Vivi Dronero” protrattasi fin oltre la mezzanotte per cercare di dirimere la vexata quaestio.

Riunione durante la quale sono giunte le più disparate telefonate, da quella dell’assessore regionale leghista alla Sanità Luigi Icardi a quella del capogruppo e vicesegretario regionale di Fratelli d’Italia Paolo Bongioanni i quali gli suggerivano di prendere tempo.

Nell’arco di pochi giorni, Astesano ha ricevuto visite o telefonate di pressochè tutto il gotha della politica provinciale e regionale.

Per allontanare la pressione che si stava facendo esageratamente intensa ha deciso di prendersi ancora qualche giorno di riflessione, rinviando la scelta al prossimo fine settimana.

Nella speranza, forse, che l’iniziativa “Il Ponte del dialogo”, in corso nella sua città, possa portargli consiglio.