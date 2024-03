Sci di fondo, FESA Cup Junior: Davide Ghio settimo nella sprint a tecnica classica di Dobbiaco

La sprint a tecnica classica ha aperto l’ultimo weekend di FESA Cup Junior, che si sta disputando in Italia, a Dobbiaco.

Il comitato organizzatore Sport OK Dobbiaco, infatti, si è proposto per sostituire Premanon, che aveva in programma di organizzare l’ultima tappa del circuito ma non ha portato a causa dell’assenza di neve.

Ancora una volta è intervenuta Dobbiaco, che dopo Tour de Ski di sci di fondo e Coppa del Mondo di fondo paralimpico, non si è tirata indietro nemmeno in questa occasione.

Nella gara maschile, buon settimo posto di Davide Ghio, nella gara vinta da Isai Naeff.

Con questo risultato lo svizzero ha anche matematicamente vinto la FESA Cup Junior, considerato anche il risultato del piemontese delle Fiamme Gialle, eliminato in semifinale.

Una doppietta svizzera, se si considera che al secondo posto ha concluso Roman Alder, mentre terzo ha terminato il francese Deuffic. Conclude al 15° posto Gabriele Rigaudo.