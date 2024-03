Volley A1F. Cuneo prova a battere Chieri per festeggiare la salvezza. Scognamillo: "Ci sarà da lottare" (VIDEO)

Sfida ad alta tensione quella di domani pomeriggio, domenica 17 marzo, al palasport di Cuneo, dove la Honda Olivero S.Bernardo gioca la sua ultima partita stagionale di fronte al pubblico amico contro Chieri. E alla fine potrebbe essere una grande festa per tutti.

Avversario di turno la Fenera, sfidante di rango che però ha più poco da chiedere alla regular season: comunque vadano a finire le ultime due partite, le collinari termineranno la prima parte del campionato al quinto posto. A questo punto, la testa delle ragazze allenate da Giulio Bregoli è ai playoff, ma soprattutto rivolta verso la gara di ritorno di Coppa Cev, che Grobelna e compagne giocheranno mercoledì sera, 20 marzo, alle 20.45 al Pala Gianni Asti di Torino contro il Neuchatel, già battuto a domicilio in gara-1. Si spera in una grande festa in casa Chieri, ma anche per tutto il volley piemontese.

La stessa gioia che vorrebbe provare Cuneo domani sera, al termine della partita contro la Reale Mutua. Situazioni diverse, certo, ma le motivazioni sono le stesse: a questo punto della stagione, per Signorile e compagne la salvezza equivalente alla conquista di una Coppa internazionale.

"Sappiamo che sarà una partita importantissima, e siamo felici di poterla giocare in casa, con il supporto dei nostri tifosi - dice il libero Serena Scognamillo nell'introdurre la sfida - In settimana ci siamo focalizzate sull'evento, preparandoci al meglio. Chieri non verrà sicuramene Cuneo con l'intenzione di regalarci nulla. Conosciamo il valore delle giocatrici avversarie e sappiamo che ci sarà da lottare tanto".

Da quando è arrivato Stefano Micoli la squadra di Cuneo ha come cambiato pelle: "Abbiamo ritrovato l'entusiasmo di stare in campo - aggiunge Scognamillo -, ma anche la forza della squadra. Sono il frutto del lavoro che stiamo facendo".

LA LOTTA PER LA PERMANENZA IN A1

La situazione nel duello a distanza con Bergamo per l'ultimo posto disponibile per la permanenza in A1 vede le biancorosse in undicesima posizione con 18 punti contro i 15 delle avversarie.

A differenza di Cuneo, per la quale oltre alla sfida contro Chieri resterà da giocare un'ultima partita a Firenze contro Il Bisonte, le orobiche hanno ancora a disposizione tre gare, dovendo recuperare il turno contro Trento. Ma sono avversarie da far tremare i polsi: domani pomeriggio con Novara, poi a Scandicci nell'ultimo turno.

Cuneo non deve guardare a cosa farà l'avversaria, semplicemente imporre il proprio gioco e chiudere il discorso battendo Chieri.