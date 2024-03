Volley A2/F: la Lpm Bam Mondovì in casa della Cda Talmassons di Populini e Hardeman

Il Puma in direzione mare! Nessuna "gita" in programma, ma una trasferta da affrontare con impegno e determinazione. La Lpm Bam Mondovì, infatti, domani alle ore 17, scenderà in campo a Lignano Sabbiadoro per affrontare la Cda Talmassons nella 3^ giornata di ritorno della Pool Promozione. Le avversarie di turno sono in cerca di punti utili per consolidare la posizione in classifica, che attualmente vede la formazione friulana al quarto posto, con un discreto margine di vantaggio dalle inseguitrici.

Le ragazze di coach Claudio Basso stanno attraversando un ottimo momento di forma. Pumine reduci da tre vittorie consecutive, ottenute nell'ordine con Messina (3-2), Albese Como (2-3) e Futura Busto Arsizio (3-1). La squadra monregalese non ha più nulla da chiedere al campionato, anche perchè i play-off sono irraggiungibili. Che i Play-off per le pumine fossero una chimera lo si era capito già da tempo, visto che i 31 punti con cui la Lpm si è presentata alla seconda parte di stagione, rappresentavano un bottino troppo magro per ambire alle prime posizione.

Il Puma, tuttavia, sta sempre onorando i suoi impegni, senza pensare al valore tecnico o al blasone dell'avversario. E' legittimo attendersi, pertanto, una Lpm battagliera e che venderà cara la pelle anche contro il Talmassons. Tre ex in campo, due in casa Cda, con Alessia Populini e Leah Hardeman. Una ex anche tra le file monregalesi, con la schiacciatrice Laura Grigolo. Nel match disputato all'andata la vittoria è andata alla squadra di Basso per 3-2.

Gli arbitri designati per questo incontro sono Eleonora Candeloro (Pescara) e Ruggero Lorenzin. Come di consueto sarà possibile seguire il match n diretta streaming gratuita sul sito volleyballworld, previa registrazione. Al Palazzetto dello Sport "Teghil" di Lignano Sabbiadoro il fischio d'inizio è fissato per domenica alle ore 17.