Volley A2M. Cuneo getta alle ortiche il secondo set e Prata la punisce: Puliservice sconfitta 3-0

Lucconi e Petras le spine nel fianco di Cuneo, che però ha davvero tanto da recriminare con se stessa. Finisce 3-0 (27-25/25-22/29-27) per la Tinet Prata di Pordenone l'anticipo della dodicesima di ritorno della serie A2.

Dopo un primo set equilibratissimo, deciso da un errore in attacco di Jensen che per tutto il parziale aveva attaccato con continuità (60%), il vero harakiri i ragazzi di Battocchio l'hanno compiuto nel secondo, letteralmente dominato ed incredibilmente perso nel finale. Botto e compagni hanno messo un vantaggio sugli avversari anche di sei lunghezze, ma i tanti errori commessi hanno ridato fiducia ai friulani che nel finale hanno piazzato un incredibile parziale di 9-1 andando a vincere 25-22.

Il terzo è stato ancora in equilibrio, ma con l'impressione sempre che Prata ci credesse un po' di più: troppi gli errori dalla linea di fondo dei piemontesi, che alla fine hanno pesato come macigni.

Il passo falso in terra friulana mette a serio rischio la seconda posizione finale al termine della regular season. Nell'attesa di conoscere il risultato della gara di domani, domenica 17 marzo, tra Siena e Porto Viro, ai biancoblu non resta che guardare avanti e pensare all'ultima giornata, quando giocheranno in casa con Cantù. Ma vincere potrebbe non bastare.

IL MATCH

Il primo break della partita è di Prata con il servizio di Lucconi che vale il 5-3, ma Cuneo sul turno al servizio di Codarin pareggia immediatamente con il primo tempo di Volpato (5-5) che poi regala alla sua squadra anche il contro-break del 5-7. Ace di Alberrini, Pordenone nuovamente pari, 9-9, poi altro tentativo di allungo cuneese con Codarin che ferma Terpin a muro (10-12), ma arriva l'ennesimo pareggio di Lucconi sul 12-12. Sul 15-15 s'infortuna il palleggiatore dei friulani Alberini: Gottardo, scendendo da un muro frana sulla gamba del giocatore avversario. Entra Bellanova, il set continua sul cambio palla delle due squadre con tanti errori dalla linea di fondo, fin quando Cuneo trova l'allungo nel momento più importante approfittando dell'errore in attacco di Terpin ed un gran muro di Volpato che ferma Lucconi, fin qui inarrestabile. È il 21-23 piemontese, ma Andreopoulos da poco entrato per Gottardo viene a sua volta bloccato a muro e la situazione torna ancora in parità, 23-23. Rientra Gottardo che consegna il set ball a Cuneo (23-24), ma si va ai vantaggi: Petras capovolge la situazione per i padroni di casa (26-25)che si aggiudicano il set, 27-25, su errore di Jensen.

Il secondo set si apre con il +4 cuneese (3-7) su due attacchi consecutivi di Gottardo e l'ace di Codarin: c'è il time out di coach Boninfante, ma è ancora Cuneo ad andare a punti con Jensen che firma il 3-8 e Gottardo il +6 sul 3-9. Il tutto nel lunghissimo turno al servizio di Codarin. Prata recupera due break sul diagonale out di Gottardo e con un fallo di seconda linea commesso da Botto (7-10), ma la Puliservice torna a calibrare i colpi e ancora con Gottardo si porta sul 10-15. Prata non molla e nel turno al servizio di Lucconi si riporta a -2 (19-21) con due attacchi di Petras e pareggia a 22 con Terpin. Il set, che sembrava morto e sepolto, si riapre con Lucconi che porta avanti i friulani sul 23-22, mentre il doppio ace di Petras regala alla Tinet il 2-0 nella partita: con un incredibile parziale di 9-1 la Tinet vince 25-22.

Nel terzo set è ancora Cuneo a partire bene (2-4), con Andreopoulos che prende il posto di Gottardo. Prata pareggia a quota 10 con Scopelliti, poi dopo una lunga serie di cambi palla mette la freccia con il solito Lucconi che firma il punto del 19-17. C'è il time out per Battocchio, Cuneo torna in parità a quota 21 con l'ace di Jensen, ma Lucconi porta la Tinet al match point sul 24-23. Si va ancora ai vantaggi, la Puliservice ribalta la situazione con un muro di Jensen (24-25), Cattalan restituisce il favore (26-25) e Lucconi chiude 29-27.