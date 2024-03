Volley A2M. Prata-Cuneo 3-0, Matteo Battocchio: "Una sconfitta che fa riflettere" (VIDEO)

L'analisi di coach Matteo Battocchio al termine della partita persa per 3-0 con la Tinet Prata di Pordenone è lucida, quanto severa: "Perdere 3-0 in set finiti ai vantaggi fa male, ma ci fa riflettere. Ci fa capire che dobbiamo gestire al meglio certi momenti, anche quando abbiamo un vantaggio importante. Giocare punto a punto è bello ed entusiasmante, ma merita un finale diverso".

Sul rischio di scivolare più in basso nella classifica finale della regular season: "Ora contro Cantù dovremo fare almeno un punto per evitare di evitare il quarto posto, ma onestamente è una situazione di classifica che ci meritiamo: chi è davanti a noi è venuto a Pordenone giocandosela ai vantaggi, ma vincendo. Noi non ci siamo riusciti e vuol dire che abbiamo qualcosina in meno di loro: sarà il caso di lavorarci sopra in maniera importante"