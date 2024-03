Calcio femminile Serie B: ostacolo Ravenna sulla strada della Freedom FC Women

Reduce da quattro risultati utili di fila e, soprattutto, dalla fondamentale vittoria contro il Pavia Academy, una Freedom FC Women in salute e fiducia cerca altri punti salvezza fra le mura amiche del “Fratelli Paschiero”: domenica 17 marzo, in anticipo alle ore 12, le biancoblu ospitano il fanalino di coda Ravenna Women per la ventunesima giornata di Serie B.

Appuntamento da non fallire per le ragazze di mister Michele Ardito e obiettivo chiaro: vincere per continuare la scia positiva, tenere a distanza e, magari, allungare, sulla zona retrocessione, mettendo ulteriore fieno in cascina in vista di un dittico tosto che vedrà le cuneesi affrontare, successivamente, compagini come Lazio e Brescia prima dello stop per le Nazionali.

“Mi aspetto una gara difficile, perché il Ravenna è sì in fondo alla classifica ma, nelle ultime gare, dopo aver aggiunto qualche giocatrice di esperienza ed il cambio di allenatore, ha lottato: non ha niente da perdere e verrà a Cuneo per fare la propria partita. - sottolinea il preparatore atletico della Freedom FC Women Biagio De Franco - Sono però fiducioso per come si sta allenando la squadra, alla grande: i risultati sicuramente aiutano, l'umore è alto e sarà necessario non abbassare la concentrazione perché ci attendono partite importanti, in cui dovremo dare continuità, sia alle prestazioni che ai risultati”.

Il Ravenna Women è attualmente ultimo in classifica ed ha ottenuto, finora, tre punti, frutto di tre pareggi, diciassette sconfitte e nessun successo all'attivo. Dopo l'esonero di coach Elena Proserpio Marchetti, lo scorso 14 febbraio, la compagine romagnola è stata affidata la vice Luca Marchetti, centrando un pari con il Pavia Academy prima dei ko con Brescia (1-2) e, nell'ultimo turno, Verona (0-3).

All'andata la Freedom FC si impose 2-0 in trasferta grazie ad un autogol e al rigore realizzato da Burbassi.

Fischio d'inizio di Freedom FC-Ravenna, come detto, alle ore 12: arbitrerà l'incontro il sig. Mattia Romeo della sezione di Genova, coadiuvato dagli assistenti Giovanni Ruocco e Marco Tonti di Brescia.

L'ingresso allo stadio è, come sempre, libero e gratuito.

SERIE B FEMMINILE – IL PROGRAMMA DELLA VENTUNESIMA GIORNATA (Domenica 17 marzo ore 14.30)

Freedom FC Women-Ravenna Women (ore 12)

Bologna-H&D Chievo Women

Brescia-Lazio

Pavia Academy-Cesena

RES Women-Ternana

San Marino Academy-Arezzo

Tavagnacco-Genoa

Verona-Parma

CLASSIFICA Ternana 53, Lazio 53, Cesena 49, Parma 46, Verona 35, Chievo 33, Genoa 31, Brescia 30, Bologna 26, Arezzo 21, RES Women 18, Freedom FC Women 17, Pavia Academy 16, San Marino Academy 15, Tavagnacco 12, Ravenna 3