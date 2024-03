A Mondovì spunta lo 'chapiteau' per l'università di Circo

L'università del circo contemporaneo di Mondovì, che ha inaugurato l'anno accademico lo scorso settembre, ha ora una sua speciale aula: uno chapiteau rosso che è in fase di installazione in piazzale Giardini.

Sono 52 gli studenti che stanno frequentando le lezioni, in questi mesi ospitate in diverse location della città, provenienti da Francia, Brasile, Bulgaria, Spagna, Austria, Germania e Svezia.

Un primo passo sul sentiero che porterà alla creazione della "Cittadella delle Arti", un progetto iniziato con l'amministrazione Adriano e potenziato con la Giunta del sindaco Luca Robaldo. Il progetto prevede il recupero dell'ex Caserma Galliano, oggi proprietà del Demanio, per creare un polo delle arti, adatto ad ospitare la scuola di circo, ma anche quelle di musica.

In un primo momento il tendone doveva essere posizionato in piazzale Unità d'Italia, ma ora si è optato per i Ravanet dove, fino al 7 aprile, sarà in vigore il divieto di sosta con rimozione forzata in tutta la parte rialzata del piazzale, al fine di consentire l'installazione dello chapiteau in sicurezza.

Come da ordinanza è sempre garantito l’accesso e il recesso all’autolavaggio, alla tettoia, all’area utilizzata dalle autoscuole per le esercitazioni di guida, il transito nell’anello esterno del piazzale per raggiungere il peso pubblico, oltre all’accesso ed il recesso dall’area cantiere presente in loco dei mezzi d’opera a servizio dei lavori del cantiere pubblico denominato “Borgheletto".