A Moretta una mostra sul ricamo a punto Bandera organizzata da Franca Ramasso in Galletto

Sabato 23 marzo alle ore 10, presso la biblioteca comunale "Benita Millone" di Moretta, si inaugura la mostra "Sfumature d'artista"

dedicata al ricamo a punto Bandera fra tradizione e creatività, organizzata dall'Unitre con il patrocinio e il supporto organizzativo del Comune.

L'esposizione, curata dall'esperta ricamatrice Franca Ramasso in Galletto, della scuola del ricamo del castello di Racconigi, con la collaborazione del marito Romano Galletto, pittore e scultore morettese, offrirà al pubblico un'occasione unica per conoscere e apprezzare un'arte antica e raffinata come il punto bandera.

Nato in Sicilia nel XVI secolo, il punto bandera si distingue per la sua complessità e la sua bellezza. Richiede grande abilità manuale, pazienza, precisione e cura del dettaglio, doti che Franca Ramasso possiede in maniera magistrale. Le sue creazioni, vere e proprie opere d'arte, sono frutto di una dedizione e di una passione che si tramandano da generazioni.

In occasione della mostra sarà presentato un libro, realizzato in collaborazione con il Comune di Moretta, che ripercorre la storia del punto bandera e documenta con immagini le creazioni di Franca Ramasso e delle sue allieve.

Un prezioso omaggio ad un'arte preziosa e ad un'eccellenza del territorio morettese.

La mostra, che rimarrà aperta fino al 7 aprile, rappresenta un appuntamento imperdibile non solo per gli amanti del ricamo ma per tutti coloro che amano l’arte.

Un'occasione per immergersi in un mondo di bellezza e di tradizione, lasciandosi guidare dalla maestria di Franca Ramasso e dalla sua inesauribile passione per il punto bandera.

La mostra sarà visitabile dal 23 marzo al 1° aprile nella biblioteca comunale “Benita Millone” in via Martiri delle Libertà 2 nei seguenti orari: sabato 23 e domenica 14 marzo dalle 10 alle 18.

Da lunedì 25 a venerdì 29 marzo dalle 14 alle 18.

Sabato 30, domenica 31 e lunedì 1° aprile dalle 10 alle 18.

Ingresso libero.