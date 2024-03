Ampia partecipazione di giovani alla via Crucis di Marene

Un nutrito gruppo di giovani e ragazzi, venerdì 15 marzo, ha animato la Via Crucisa Cittadina che ha attraversato le vie centrali di Marene, accompagnando don Aldo per le diverse stazioni.

Seguendo Gesù sulla via della croce si è meditato sui grandi temi che interessano la nostra umanità: le pene degli innocenti, la povertà nel mondo, i caduti nelle guerre, gli ammalati, le madri che soffrono per i figli, la violenza su donne e bambini, la solitudine della coerenza, chi ha perso la fede e la speranza, la solitudine degli anziani, le schiavitù che ci annientano.

Insieme si è camminato per le vie pregando e testimoniando che il Cristo ha sofferto come noi e per noi è morto in Croce, per renderci uomini liberi dalla schiavitù del peccato.

Il parroco don Aldo ha ringraziato il gruppo di giovani che ha preparato le meditazioni, attualizzando il messaggio di Cristo che, in attesa delle Pasqua, percorre le strade della sofferenza umana portando un messaggio di luce e speranza.

Un grazie alle forze dell’ordine che hanno gestito la viabilità e accompagnato la celebrazione assicurando sicurezza e possibilità di raccoglimento.