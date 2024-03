Azione Cattolica Diocesi di Saluzzo, incontro con il Papa a Roma il 25 aprile

L’Azione Cattolica della Diocesi di Saluzzo propone un viaggio a Roma in occasione dell’incontro nazionale con Papa Francesco che si terrà in Piazza San Pietro il prossimo 25 aprile.

L’incontro con il Pontefice è previsto dalle 8.30 alle 13.

Il viaggio vedrà la partecipazione di giovani e adulti dell’Associazione Cattolica italiana. Tuttavia, potranno partecipare anche amici e simpatizzanti dell’Associazione.

Gli orari per gli adulti sono i seguenti: la partenza è prevista da Saluzzo, presso la parrocchia di Maria Ausiliatrice (via Capitan Marchisio) alle ore 8 del 24 aprile; il ritorno è previsto per la giornata del 27 in serata.

I più giovani, invece, partiranno sempre da Saluzzo, il 24 aprile presso la parrocchia Maria Ausiliatrice, alle ore 23.45. Ritorneranno a Saluzzo il 28/04/2024 in mattinata.

L’iniziativa è rivolta a tutti i ragazzi, dalla terza superiore in poi.

Il costo del viaggio sarà pari a 400 € per gli adulti.

Per i più i giovani, il costo sarà 275 € a persona.

Le iscrizioni dovranno pervenire entro il 24 marzo presso i referenti parrocchiali versando una caparra di 50 €.

Per ulteriori informazioni, si può scrivere all'email acsaluzzo@gmail.com oppure interpellare telefonicamente Paolo Trovò (3295314673).

I giovani possono rivolgersi a don Dario Ruà (cell. 3349792822 o email: dario.992@live.it).

Si ricorda che per i non aderenti all’Azione Cattolica è necessario aggiungere 24€ per coprire i costi dell’assicurazione.

Sono invitati non solo le associazioni parrocchiali e diocesane dell’Ac, ma anche tutta la comunità ecclesiale.

“All’evento – spiegano i promotori - parteciperanno esponenti del nuovo Consiglio e della nuova Presidenza diocesani, freschi di nomina. Perché sia una festa di popolo, di volti e storie che hanno ancora molto da dire al Paese e alla Chiesa, in comunione con Papa Francesco”.

Sempre a proposito di Azione Cattolica diocesana, nei giorni scorsi è stato riconfermato alla presidenza il giovane saluzzese Davide Debernardi.