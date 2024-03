Elicottero 118 precipitato a alla Capanna Regina Margherita, il Nursind: "Gratitudine ai colleghi in servizio, indispensabile un tavolo con i rappresentanti della sicurezza"

La Segreteria Regionale Nursind, a seguito dell’incidente che ha visto coinvolto un elicottero del 118, sigla Victor Echo, di base a Borgosesia, precipitato nel primo pomeriggio di sabato 16 marzo, sul versante di Alagna del Monte Rosa, esprime la propria vicinanza a tutto il personale coinvolto.

Cogliamo l’ occasione, in primo luogo, per esprimere tutta la nostra gratitudine a tale personale, nonché ai colleghi in servizio in questo ambito.

Vogliamo INOLTRE ricordare come tutti i giorni questi colleghi, che operano sulle ambulanze, sulle auto mediche o come in questo caso, sugli elicotteri, tra avverse condizioni atmosferiche, superamento dei comuni limiti di velocità, insidie del traffico veicolare, minacce ambientali, si trovano a dover affrontare continui e ripetuti rischi per la loro incolumità fisica e purtroppo a volte anche per la propria vita.

Solo pochi mesi fa, era il 28 dicembre 2023, un collega ha perso la vita a Pesaro in un terribile incidente stradale frontale in una galleria tra un’ambulanza del Potes 118 e un pullman, ma sono molteplici gli incidenti e i rischi corsi, anche nella nostra regione che non sono noti alla cronaca ma che si verificano periodicamente e che per pura casualità non si trasformano in tragedia.

Riteniamo indispensabile si apra un tavolo sul tema con I RAPPRESENTATI DELLA SICUREZZA, coinvolgendo, gli operatori di settore affinché possano essere messe in atto tutte le misure di prevenzione secondo quelle che sono le norme, i protocolli e le indicazioni in merito, intervenendo tempestivamente sulle criticità ad oggi presenti. E’ necessaria innanzitutto la verifica della presenza o dell’aggiornamento del documento della valutazione del rischio previsto dalla normativa sulla sicurezza.

Sul tema, come peraltro su altre questioni ancora aperte, è necessario ancora comprendere chi sia l’interlocutore, se azienda zero che gestisce il personale in convenzione o le aziende datori di lavoro dello stesso anche per eventuali riconoscimenti relativamente ai rischi e alla professionalità messa in campo che ad oggi ancora non vi sono.