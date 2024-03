Ieri il convegno per gli ottant’anni dalla Battaglia di Valcasotto. Marello: “Fare memoria contro i segnali di intolleranza di oggi"

Ieri al Castello di Casotto si sono celebrati con un convegno gli ottant’anni trascorsi dalla Battaglia di Valcasotto che divampò dal 13 al 17 marzo del 1944, fra i partigiani, guidati da Enrico Martini Mauri e i tedeschi della Wermacht.

Un conflitto che coinvolse anche la popolazione con morti, feriti, rastrellamenti, incendi, fucilazioni, e infine un’affannosa ritirata nella neve.

La storica dimora, allora di proprietà della famiglia Baldracco che ospitò e nascose tanti partigiani, ha fatto da cornice all’incontro.

Introdotti da Alessandro Briatore gli interventi si sono aperti con il saluto istituzionale del Consigliere regionale Pd Maurizio Marello: “La battaglia di Val Casotto che oggi ricordiamo fu certamente audace ma impari. Insegnò forse che il sistema difensivo “da manuale” messo a punto da Mauri nella neve alta e con le condizioni meteorologiche di queste aree non funzionava a pieno: non a caso Mauri, insieme ai suoi uomini, scelse da quel momento di scendere a poco a poco più a valle, fino a raggiungere la città di Alba”, ha ricordato Marello. “Oggi siamo qui per “fare memoria” che significa anche saper cogliere i preoccupanti segnali di intolleranza presenti nella nostra società: intolleranza tra individui, tra gruppi, tra Paesi. Oggi sembra che il mondo si sia arreso a risolvere i disaccordi con la guerra ma non dobbiamo dimenticare che, proprio il secondo conflitto mondiale, ci ha insegnato che questo non è possibile”.

E' intervenuto, in remoto, per i saluti istituzionali anche il presidente della provincia Luca Robaldo così come in rappresentanza del comune di Garessio l’assessore Paola Carrara, Franco Borgna per Pamparato e Vincenzo Enrichens e Pierandrea Camelia per l'associazione Amici del Castello di Casotto.

Per l'Anpi Mondovì è intervenuto Stefano Casarino: "La Battaglia di Valcasotto rappresenta una pagina tremenda della lotta partigiana, non si concluse con una vittoria, ma la memoria storica deve soffermarsi anche sulle sconfitte. Agire è importante quanto saper subire le sconfitte: la tempra di un popolo si valuta anche da come si reagisce alle sconfitte. Dopo questa battaglia tutto fu diverso. Per me, e io spero per tutti noi, la memoria ha anche e soprattutto un valore etico e va ripercorsa sempre anche e soprattutto con le nuove generazioni”.

Emiliano Negro per la Onlus Cordero di Montezemolo ha letto il messaggio di Romolo Garavagno che non ha potuto partecipare: "Il pensiero vada a tutti i movimenti resistenziali a prescindere dal principio ideologico che li animava".

A Gigi Garelli, presidente dell’Istituto Storico della Resistenza di Cuneo, il compito di ripercorrere e analizzare con dovizia di particolari i fatti di cui Val Casotto fu teatro nel marzo del 1944.

La mattinata si è conclusa con preziose e toccanti testimonianza di bambini e ragazzi di allora, intervistati dagli Amici di Valcasotto.