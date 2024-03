Importante riconoscimento all’Istituto Baruffi e agli Istituti del Consorzio “Forest4Life” per le buone pratiche di mobilità: il “Label di eccellenza”

Il 13 marzo 2024 l’Unione Europea ha inviato all’Istituto di istruzione superiore “G. Baruffi”, capofila del Consorzio “Forest4Life”, un prestigioso riconoscimento per il progetto Erasmus Forest4Life: il “Label di Eccellenza”.

Il “Label” riconosce l’eccellente attuazione delle mobilità all’estero nell’ambito Accreditamento Erasmus nel settore dell’Istruzione e Formazione Professionale negli ultimi due anni di Convenzione di sovvenzione e ha una validità triennale.

Il Progetto Forest4Life è iniziato nel 2013 e ha appena festeggiato i suoi dieci anni di attività con una forte attenzione all’ambito forestale e agrario e alla cura dell’ambiente e del territorio.

Le mobilità sono state realizzate in Irlanda, Portogallo, Spagna, Francia, Repubblica Ceca, Slovenia, Polonia, Lituania e quest’anno è stata avviata anche una collaborazione con la Bulgaria. Negli ultimi due anni sono state realizzate in questo ambito oltre 70 mobilità Short Term di 5 settimane, oltre 10 mobilità Long Term di 3 mesi e sono iniziate le mobilità dei docenti in Spagna e in Olanda presso altri Istituti agrari nell’ottica di uno scambio di attività didattiche e formative innovative nel campo dell’ecologia e della salvaguardia del territorio.

Il Consorzio Forest4Life si è intanto ampliato: il prog. Erasmus 2024 sarà portato avanti da sette istituti di indirizzo forestale e agrario di Italia. Ai quattro Istituti forestali storici fondatori del Consorzio, “F. Meneghini” di Edolo, “Fanfani-Camaiti” di Pieve Santo Stefano, “A. Della Lucia” di Feltre e all’ Istituto “G. Baruffi” di Ceva e di Ormea e ai due istituti agrari “Umberto I” di Alba e “Rigoni Stern” di Asiago, si è aggiunto di recente l’Istituto agrario “A.Parolini” di Bassano del Grappa.

Vi è quindi una volontà di rinnovare e rafforzare un impegno condiviso per dare opportunità di apprendimento internazionale di alta qualità agli studenti di tutti i nostri Istituti e di promuovere attraverso le mobilità all’estero la loro crescita personale e professionale, la loro consapevolezza di cittadini europei e la loro responsabilità civile.

Il conferimento del “Label di eccellenza” è quindi la testimonianza dell’ottimo lavoro svolto da tutti gli Istituti coinvolti nel progetto Forest4Life e dà una nuova motivazione per il futuro.