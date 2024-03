Moretta: campioni di vita raccontano la loro forza nell'incontro "Oltre gli ostacoli"

‘Oltre gli ostacoli’ è il titolo dell’incontro, organizzato dall’Amministrazione comunale di Moretta, venerdì 15 marzo, che ha visto protagonisti i due atleti paralimpici Marco Veglia e Andrea Gallone della scuola di pallanuoto Granda e membri dell'associazione Bionic People.

Un pubblico numeroso ha assistito alla loro testimonianza molto toccante.

Entrambi gli atleti hanno raccontato la loro esperienza di vita con grande sincerità, ironia e positività, dimostrando come sia possibile reinventarsi e superare le avversità con tenacia e determinazione.

Le loro storie, segnate da un incidente e da una grave malattia, hanno offerto al pubblico una preziosa lezione di coraggio,

pazienza, determinazione e voglia di farcela, dimostrando che tutto si può realizzare se c'è la volontà.

"La vita può cambiare in un attimo, ma con la giusta forza d'animo e il supporto delle persone care si possono raggiungere grandi traguardi", hanno affermato Veglia e Gallone. "Non importa quali ostacoli si incontrano, ciò che conta è guardare avanti con speranza e non arrendersi mai".

Al termine dell'incontro, l'Amministrazione comunale ha consegnato ai due atleti un riconoscimento per la loro tenacia e per essere esempio di vita per tutti, ragazzi e adulti.

Un premio speciale è stato conferito anche al morettese diversamente abile Edoardo Covino, che si è distinto in ambito calcistico.

Presenti all'evento il comandante della Compagnia dei Carabinieri di Savigliano, Maggiore Luca Giacolla, e il consigliere regionale Matteo Gagliasso, a cui il sindaco di Moretta Gianni Gatti con la vicesindaco Emanuela Bussi hanno rivolto i loro ringraziamenti.

Significativa la partecipazione delle associazioni sportive morettesi, con le loro rappresentanze.

L'incontro ‘Oltre gli ostacoli ha rappresentato un momento di grande valore per la comunità morettese, un'occasione per riflettere sull'importanza di valori come la perseveranza, la forza d'animo e l'inclusione.

Un messaggio di speranza e di coraggio che ha lasciato il segno nelle persone presenti all’incontro.