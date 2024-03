STORIE DI MONTAGNA/104 – Michele e la sua gastronomia gourmet

Passeggiando per il centro di Chiusa di Pesio, nei vicoli che rendono il paese caratteristico e accogliente, sono stata attratta da una piccola gastronomia.

Dove un tempo sorgeva una storica macelleria ora, da nemmeno un anno, c’è un negozio che sforna squisitezze. Chi accoglie tutti con un sorriso e tanto entusiasmo è Michele, il padrone di casa. Ci sono otto posti a sedere, pochi coperti dove poter gustare dei piatti particolari che questo giovane ragazzo prepara con passione e amore per il suo mestiere.

Ma facciamo un passo indietro perchè vi voglio raccontare come Michele è arrivato qui!

Originario del paese, cresce tra queste case, trascorrendo molto tempo nel negozio di sua mamma, un’attività storica del posto, esistente da più di vent’anni.

Frequenta l’istituto alberghiero e pochi giorni dopo il diploma, nel 2009, inizia un lavoro presso un albergo a cinque stelle in Liguria. Per qualche stagione si sposta tra Portofino e Rapallo, fino a diventare il responsabile di cucina del BeachClub.

Michele aveva 22 anni, e sicuramente una carriera come chef decisamente promettente.

Il periodo invernale lo trascorreva in Alto Adige, un posto che gli insegna moltissimo sia in ambito culinario che turistico.

Dopo queste stagioni, lontano dal suo territorio, torna nel cuneese e, grazie al suo talento, a 24 anni diventa chef di un ristorante rinomato. Reduce da una cucina di mare e non più abituato alla cucina piemontese, nel momento di cucinare un brasato si ritrova a dover rispolverare la ricetta. Qui scatta qualcosa in lui e si rende conto di essersi allontanato troppo dal suo territorio e sceglie di lavorare in due ristoranti di montagna nella Valle Gesso.

Con l’arrivo del Covid, e la crisi del settore ristorazione, si butta nel mondo del catering e inizia a fare l’orto, missione che porta avanti tuttora.

Michele però ha una grande passione ovvero la pasta.

Per lui fare la pasta è un’arte. Gli piace impastare, sperimentare ed ottenere, miscelando materie di prima qualità, piccole perle per deliziare il palato.

Ascolta il consiglio della nonna che lo invita ad andare a vedere il locale, rimasto vuoto, della storia macelleria del paese ormai chiusa. Entra nel locale ed è fatta!

In poco già si immagina il suo futuro in quel posto, il suo piccolo regno dove poter continuare a cucinare, mettendoci sempre il suo tocco unico e facendo la pasta!

Grazie ad un contributo GAL trova i fondi per aprire il suo pastificio e il 6 Settembre 2023 apre ufficialmente il Pastificio Garro.

C’è qualcuno che affianca da sempre Michele, ovvero mamma Laura , una bottegaia da lungo tempo, molto conosciuta, che ha sempre supportato la passione per la cucina di suo figlio. Una donna che, il giorno che ho conosciuto Michele, incontro dietro al bancone della gastronomia, orgogliosa della scelta del figlio e disponibile a aiutarlo in ogni momento.

“Oggi, mia mamma, mi insegna molto su come posizionare i prodotti nel banco, visto che lo fa da tutta la vita, e io cerco di adattare le mie ricette in modo da renderle attraenti per i nostri clienti!” mi dice Michele “Mamma Laura e papà Franco sono stati importanti per la realizzazione di questo mio progetto!” conclude.

Questa piccola gastronomia di paese non è la solita di sempre. Qui ci sono davvero dei piatti gourmet che vengono serviti o che si possono portare a casa. La storia di Michele, il suo passato da chef in locali stellati, gli ha permesso di poter mettere nel suo bagaglio di esperienze una cucina che abbina tradizione ad innovazione.

“Non ti senti uno chef stellato mancato?” chiedo a Michele

“Si, ma mi rendo conto che, con questo locale, posso avere dei ritmi umani. Ho lavorato in tanti posti da dipendente, ma sono cresciuto nella bottega dei miei genitori. Se avessi continuato a fare lo chef, come dipendente, dove e come potrei far crescere i figli che,prima o poi, arriveranno?” mi risponde.

“Perchè aprire in un piccolo paese e non farlo in città?” faccio questa domanda a Michele, che mi viene spontanea.

“Perchè per me questo posto è casa. Tutta la mia famiglia crede in questo territorio, e non avrei potuto scegliere di aprire un’attività altrove. Se poi tutti i giovani vanno via dal paese chi resta?” mi risponde, sorridendo, questo giovane chef.

Ci sono tanti sogni nel cassetto di Michele, che ancora è ricco di entusiasmo e pronto a essere riempito. Vorrebbe riuscire a servire più ristoranti con la sua pasta, avere clienti che arrivano da fuori e scelgono di mangiare da lui magari prima di avventurarsi nella bellissima Valle Pesio, fare più buffet, uno dei servizi in cui si è specializzato,e magari dare ospitalità.

Io ho passato la mia pausa pranzo con Michele, ho gustato i suoi piatti, nel piccolo locale con pochi coperti, ma caldo ed accogliente.

Puoi trovare Michele in bottega dal mercoledì al venerdì dalle 9.30 alle 14.30 mentre nel week end il sabato è aperto dalle 9.30 alle 19.30 e la domenica dalle 9 alle 13.

Mi sono resa conto di come questo ragazzo abbia quella luce negli occhi che dimostra la sua passione per la cucina. L’ho visto districarsi nel suo regno, circondato da macchinari all’avanguardia, dove passa la maggior parte del suo tempo e dove riesce a preparare piatti gourmet che vengono serviti in una gastronomia di paese!

Amo notare i particolari nei posti che visito ed è stato inevitabile scoprire sul muro del negozio, la scritta, incisa sul legno che dice:”Credi sempre in te stesso e nel tuo talento…Insegui i tuoi sogni e sii ambizioso. La passione e l’amore per questo lavoro ti faranno raggiungere grandi traguardi.” in una frase l’essenza di Michele.

Sono parole che arrivano da chi lo conosce meglio di tutti, la sua giovane fidanzata, che come lui, crede nel suo sogno.

Chiusa Pesio è un bellissimo paese, che vale una visita, vi dò un consiglio: se passate di qui fate tappa da Michele sarà una bellissima scoperta!

(https://www.instagram.com//pastificio_garro) per informazioni o prenotazioni 348 1610766