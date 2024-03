Salvataggio speciale nella serata di oggi, domenica 17 marzo, per i Vigili del Fuoco.

Un cane è finito in un tombino in via delle Isole a Bombonina, frazione del Comune di Cuneo.

L'animale, rimasto incastrato, per essere liberato ha dovuto attendere l'intervento dei Vigili del Fuoco di Cuneo che lo hanno raggiunto e salvato.