Piasco, la lista di Giancarlo Panero è la prima ad uscire allo scoperto

Primi, concreti passi in vista delle elezioni comunali a Piasco.

La prima ad uscire allo scoperto è la lista “Panero per Piasco – Bene comune 2030”, che ha come candidato sindaco Giancarlo Panero, il quale, dopo dieci anni, lascia la guida del municipio di Verzuolo.

L’esordio pubblico è fissato per lunedì 18 marzo alle ore 20.30 nella frazione Sant’Antonio, presso la sede del circolo Acli in via Isola Superiore 10, cui farà seguito una successiva riunione venerdì 22 marzo, sempre alle 20.30, nel capoluogo, presso palazzo Caroni in via Roma, angolo salita Sant’ Orso.

“Sono riunioni importanti – spiega Panero – per la stesura del programma che vogliamo costruire “con” e non “per” i cittadini. Confermiamo in questo modo di voler essere una lista democratica e apartitica fin dall'inizio”.

I nomi dei candidati sono ancora in parte da definire anche se mercoledì scorso 13 marzo, durante la seduta del Consiglio comunale convocata come sempre all’insolito orario delle 12,30, l’attuale consigliere di maggioranza Giancarlo Monge Roffarello ha rassegnato le sue dimissioni in vista di una sua candidatura a fianco di Panero.

Le liste – da quel che si sa al momento – potrebbero essere complessivamente tre.

Oltre quella di Panero, una sarà guidata dall’attuale consigliera di minoranza Stefania Dalmasso e l’altra dal vicesindaco Paolo Moro.