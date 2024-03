Sci alpino, Coppa del mondo: Bassino out nella seconda manche del gigante di Saalbach

Marta Bassino poco fortunata nel gigante di Saalbach, in Austria, sede delle finali di Coppa del mondo 23/24.

Dopo avere chiuso la prima manche in decima posizione la campionessa cuneese non è riuscita a completare la seconda frazione, incappando in una caduta che l'ha estromessa dalla gara.

Trionfa, ancora una volta, Federica Brignone, prima in 2:20.05. Seconda Alice Robinson (+1.3), terzo posto per Thea Louise Stjernesund (+1.7).

Un risultato che non ha impedito a Lara Gut Behrami (decima a 3.22 da Brignone) di aggiudicarsi matematicamente la coppa di specialità e quella generale.

Nel prossimo fine settimana si torna in pista: in programma le discipline veloci.