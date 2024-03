Sci alpino femminile, Coppa del mondo: gigante Saalbach, Marta Bassino decima a metà gara

Marta Bassino occupa la decima posizione al termine della manche che ha aperto il gigante di Saalbach, in Austria, valido per le finali di Coppa del mondo 23/24.

Marta, al via con il pettorale 1, completa la sua prova in 1:10.22, con un ritardo di 1.84 da Federica Brignone, prima in 1:08.38.

Podio completato da Thea Louise Stjernesund (+0.48) e Alice Robinson (+0.85).

Al quarto posto Mina Fuerst Holtmann (+0.98), poi Julia Scheib (+1.64), Zrinka Ljutic (+1.6), Lara Gut Behrami (+1.7) e Clara Direz (+1.83).

Bassino: "Ho affrontato la discesa come se fosse molto più difficile, in realtà il tracciato era facile e tutto da spingere. Nella seconda manche andrò all’attacco. Federica? Sta sciando alla grande, anche oggi ha fatto qualcosa di speciale”

Alle 12 via alla seconda manche.