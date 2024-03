Volley A1F. Bastano le seconde linee di Chieri per battere questa Cuneo: Gatte sconfitte 0-3

L'unica nota positiva della serata è che sul campo di Novara Bergamo ha prevedibilmente perso. Il resto è tutto da dimenticare per Cuneo, che deve probabilmente rimandare la conquista della salvezza all'ultima giornata, a Firenze A meno che le orobiche non perdano anche il recupero di mercoledì sera, in casa, contro l'ormai retrocessa Trento.

Calcoli, sempre calcoli, ma quel che si è vista sul campo è stata una Honda Olivero S.Bernardo brutta ed incolore, capace di cedere malamente 0-3 (21-25/18-25/19-25) contro una Reale Mutua Chieri in formazione largamente rimaneggiata.

Coach Bregoli ha preferito lasciare riposo la diagonale titolare palleggiatore-opposto Malinov-Grobelna, così con il libero Ilaria Spirito, in vista della gara di ritorno di Coppa cev che le collinari giocheranno mercoledì sera 20 marzo al Pala Gianni Asti di Torino contro il Neuchatel, già battuto a domicilio nella gara di andata. Dentro Morello e la lunghissima Anthouli ed è bastato contro questa Cuneo.

Non c'è stata storia, bastano i numeri a raccontarla. Efficienza in attacco per la squadra di Stefano Micoli che non ha superato il 20% di efficienza, la metà delle avversaria (41%9. Che hanno surclassato le Gatte a muro, in un confronto impari: 13-3 il severo monito finale.

Brutto, bruttissimo modo per salutare il pubblico di casa, anche stasera numerosissimo, 1855 persone. Che meritano di più, molto di più.

IL MATCH

La sfida inizia tra opposti: subito Cuneo avanti 2-0 con Enweonwu in attacco, Chieri pareggia a 3 con Anthouli. Poi le ospiti trovano a loro volta il break (6-8) con un ace di Morello e l'attacco lungo di Omoruyi ed allungano a +3 (13-16) con Kingdon che trova le mani alte del muro avversario. C'è il time out di Micoli, ma l'errore di Haak porta Chieri prima avanti 15-19 e nell'azione successiva la svedese si prende il muro che porta le collinari avanti 15-20. Ultima interruzione del gioco del coach cuneese, che al rientro cambia Haak con Kubik, ma c'è un altro muro chierese (Zakchaiou) ed il punteggio va sul 16-22. Cuneo prova a reagire, infila due punti consecutivi (Enweonwu e Stigrot) e sul 19-22 tocca a coach Bregoli chiamare il suo primo time out. Le collinari arrivano al set ball forti di quattro punti (20-24) e dopo il cambio palla cuneese chiudono 21-25 su lungolinea di Omoruyi.

Il primo break del secondo set è di Chieri su invasione del muro di Cuneo (Sylves, 3-5), Cuneo pareggia momentaneamente a 6 con un block di Enweonwu, ma le ospiti tornano avanti 7-9 con il diagonale vincente di Kingdon e poi scappano a +3 (10-13) con il muro di Zakchaoui. Micoli ferma il gioco, inserisce Molinaro al posto di Hall, ma l'errore in attacco di Enweonwu ed un altro muro chierese portano le ospiti avanti 11-16 costringendo ancora il coach cuneese a chiamare time out. C'è ancora un muro della Fenera, Anthouli su Enweonwu (12-18) che lascia il posto a Ter Brugge, entra anche Scola a rilevare Signorile, ma alla prima occasione sbaglia un palleggio e Molinaro schiaccia in rete la palla del 12-19 avversario. Altro muro chierese (12-20), il set è un'agonia per Cuneo che termina sul primo tempo vincente di Kone che decreta il 17-25 avversario.

Terzo set, Anthouli, Omoruyi e l'ace di Morello portano Chieri avanti 5-8 costringendo Micoli a chiamare time out, ma le ospiti riesco ad arrivare fin sul 7-12. Cuneo a questo punto prova a giocarsi le residue speranze di riaprire set e partita, torna sotto 11-13 con due attacchi di Hall, ma un muro di Omoruyi su Enweonwu la ricaccia indietro 13-17. Stop, fine dei giochi. Chieri passeggia sui resti di una Cuneo ormai svuotata di contenuti e vince nettamente 19-25 con l'attacco finale affidato a Omoruyi.