Volley A1F. Cuneo-Chieri 0-3, Micoli: "Se giocavano con una formazione di serie B vincevano lo stesso. Meno parole e più fatti" (VIDEO)"

È uno Stefano Micoli deluso, ma soprattutto accigliato quello che si presenta ai nostri microfoni a fine partita. Non ha peli sulla lingua l'allenatore della Honda Olivero S.Bernardo Cuneo, che si prende le giuste responsabilità ma allo stesso tempo vuole che tutti si prendano le loro.

"Schiettamente avrebbero potuto giocare anche con una terza formazione a livello qualitativo, forse anche con una serie B e probabilmente avrebbero vinto lo stesso - dice deciso il coach -. Manca una partita alla fine, vediamo di chiudere la stagione in un modo degno e professionale, di questo mi prendo la responsabilità per non aver catalizzato ed attivato la scintilla. Indagherò per sapere che cosa è successo, sempre che abbiano voglia di dirmelo. Ci vogliono meno parole e più fatti".

Non è mai entrata in partita la sua squadra contro Chieri: "La prima domanda che ho posto al mio staff a fine partita è stata: dove abbiamo sbagliato? Cerco sempre di prendermi le responsabilità ed agire sugli errori, se poi posso fare poco per migliorare alzo le mani".

Cosa si può fare per dare quella scintilla che possa cambiare una prestazione così opaca? "Semplicemente cambiare l'atteggiamento di chi va in campo. Aver voglia e fame di buttarsi per terra su ogni palla, come hanno fatto loro. Quando un atleta è spento, ogni prestazione è limitata".