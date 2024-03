Volley A2/F: il Puma si sveglia troppo tardi! La Lpm Bam Mondovì sconfitta dalla Cda Talmassons per 3-1

Trasferta amara per la Lpm Bam Mondovì, che a Lignano Sabbiadoro ha subito la sconfitta per 3-1 ad opera della Cda Talmassons. Un successo, quello delle padrone di casa che, nel giorno della promozione in A1 del Perugia, ha permesso alle friulane di conquistare il matematico accesso nei Play-off con due giornate di anticipo.

Approccio da dimenticare per le pumine, che come un pugile messo all'angolo dall'avversario, nei primi due set hanno subito la vivacità e la concretezza delle friulane. Quando la gara sembrava indirizzarsi mestamente verso un pesante 3-0, la Lpm ha saputo ritrovare le energie per riaprire il match, ma non fino in fondo. Le maggiori motivazioni delle ragazze di Barbieri, infatti, hanno finito per prevalere contro un Puma comunque poco attento.

La ricezione monregalese è apparsa traballante, mentre in attacco Clara Decortes non è riuscita a incidere come al solito. In giornata no anche la regia di Allasia, mentre Grigolo e Farina sono state le uniche a strappare una prestazione apprezzabile. Quanto a Talmassons il servizio potente e risultato determinante. In casa Cda hanno indossato le vesti delle trascinatrici le due ex pumine Alessia Populini e Leah Hardeman, ma anche le giovani e talentuose Katja Eckl e Nicole Piomboni.

PRIMO SET: Lux mette a segno il primo punto del match. Il servizio di Leah Hardeman mette in affanno la ricezione del Puma e la Cda conquista il primo break, 5-3. La Lpm risponde e dopo il muro di Riparbelli il punteggio torna subito in parità. Piomboni molto incisiva in avvio di match. La pipe perfetta di Hardeman vale l'8-5. Dopo l'ace di Piomboni le friulane volano a +5 sul 12-7. Coach Basso decide che è giunto il momento di chiamare il primo time-out. Il servizio della Cda è determinante e le padrone di casa si portano sul 14-7. Decortes stenta a trovare gli spazi giusti e Talmassons aumenta il vantaggio sul 19-11. Nuova richiesta di time-out per la panchina monregalese. Ace di Kavalenka con la complicità del nastro e Cda che si avvicina alla conquista del set sul 22-12. Decortes prova a rendere meno pesante lo score, 23-14. Poco dopo, ancora una pipe perfetta di Hardeman chiude il primo parziale sul 25-15.

SECONDO SET: ace di Populini e Cda sul 2-1. Scambi equilibrati e punteggio di 4-4. Piomboni conferma di essere in gran giornata e la Cda porta a casa un break, 7-5. Gli attacchi monregalesi perdono di incisività e Talmassons scappa via sul 12-8. Entra in campo Manig al posto di Allasia, ma la musica non cambia. Le padrone di casa aumentano il vantaggio e sul 14-8 coach Basso chiama il time-out. La giovane Piomboni è una lama calda nella difesa di burro del Puma, 17-10. Nuovo time-out chiesto da Basso sul 18-10. Le pumine non riescono a superare il momento di difficoltà, 20-12. Mini break per le rossoblù. Sul 24-15 arrivano nove set-ball per le friulane. Al secondo tentativo arriva il punto di Eze, che chiude sul 25-16.

TERZO SET: Cda subito avanti sul 3-1. Arriva la risposta del Puma, 3-3. Nuovo break Talmassons, 7-5. Il punteggio torna prontamente in parità. Le ragazze di Basso provano a cambiare marcia e dopo l'attacco vincente di Laura Grigolo si portano sul 10-12. Time-out chiesto da coach Leonardo Barbieri. Puma a +4 e nuovo time-out chiesto dal tecnico delle friulane. Giallo sventolato alla Lpm per proteste. Break per la Cda, che si porta a una sola lunghezza dalle pumine, 17-18. Risponde la Lpm, 17-21. Decortes mette a segno il punto del 19-23. Time-out chiesto da Basso sul 20-23. Si torna in campo e Chiara Riparbelli alza il muro per il 20-24. L'errore di Hardeman chiude il set sul 21-25.

QUARTO SET: Mondovì avanti 1-3. Il Puma mantiene due lunghezze di vantaggio sul 5-7. La Cda reagisce e dopo il colpo d'astuzia di Costantini va a condurre 8-7. Le padrone di casa aumentano il vantaggio. Le pumine non stanno a guardare e rosicchiano due lunghezze. Ace di Populini, 14-11. Ace a ripetizione per l'ex schiacciatrice del Puma e vantaggio che sale sul 17-11. La Cda continua a controllare le avversarie. Time-out chiesto da coach Basso sul 21-16. Arrivano cinque match-ball per le padrone di casa. La centrale Katja Eckl al secondo tentativo chiude i giochi sul 25-20.

CDA TALMASSONS-LPM BAM MONDOVI' 3-1: 25-15; 25-16; 21-25; 25-20

CDA TALMASSONS: Hardeman 16, Populini 17, Grazia, Monaco, Piomboni 13, Bole, Eze Chidera 3, Kavalenka 1, Feuglio, Gulich, Negretti, Eckl 17, Costantini 9. Allenatore: Leonardo Barbieri

LPM BAM MONDOVI': Allasia 1, Lux 11, Marengo, Coulibaly, Farina 11, Lapini, Pizzolato, Grigolo 15, Riparbelli 3, Tellone, Decortes 11, Manig. Allenatore: Claudio Basso

ARBITRI: 1° Eleonora Candeloro; 2° Ruggero Lorenzin