Sci di fondo: Luna Forneris ancora a medaglia nei campionati Italiani U16, suo il bronzo nell'individuale

Alice Leoni e Thomas Maestri dominano nell'individuale in tecnica classica della seconda giornata dei campionati Italiani U16 in corso di svolgimento a Santa Caterina Valfurva.

La manifestazione, organizzata dallo sci club Alta valtellina, ha visto presentarsi al cancelletto dipartenza oltre 200 concorrenti che si sono sfidati per conquistare l'ambito titolo.

Il più veloce a percorrere i 7,5Km è stato il trentino Thomas Maestri (Carisolo) che ha fermato il crono in 26'23.8 con un margine di 3''5 sul bergamasco Stefano Negroni (13 Clusone). La medaglia di bronzo è andataa Matteo Zanoli (Alta Valtellina) che ha chiuso in 26'30.4. Hanno chiuso la top 5 Dario Clementi (Alta Valtellina) che si è fermato ai piedi del podio e il vincitore della sprint, Giacomo Barale (Alpi Marittime) che ha chiuso in 5ª posizione. Nicola Giordano e Lorenzo Canavese, entrambi rappresentanti dello sci club Alpi Marittime, entrano in top10 chiudendo rispettivamente al 6° e 7° posto. Più attardati gli altri piemontesi in gara che hanno così chiuso: 17° Leonardo Brondello (Valle Stura), 24° Giacomo Maurinon (Valle Stura), 50° Mario Einaudi (Valle Stura), 69° Andrea Occelli (Valle Stura), 78° Leonardo Raineri (Valle Ellero), 94° Jacopo Piasco (Alpi Marittime), 108° Pietro Salvatico (Valle Ellero).

Al femminile, la campionessa italiana è la trentina Alice Leoni (Marzola) che ha sbaragliato la concorrenza vincendo con un margine di 21''9 sulla valdostana Amelie Fragno (Pollein). Un'altra medaglia per Luna Forneris (Alpi Marittime) che dopo l'oro nella sprint si porta a casa il bronzo nell'individuale.

4° e 5° posto per Rachele Dei Cas (AltaValtellina) e Magalì Miraglio Mellano (Alpi Marittime). La piemontese Viola Camperi (Alpi Marittime) chiude la sua prestazione all'8° posto mentre Giulia Ronchail (Nordico Pragelato) si ferma al 14° posto.

Le altre piemontesi in gara hanno così concluso: 27ª Lucia Delfino (Valle Stura), 32ª Sofia Cogoli (Nordico Pragelato), 40ª Caterina Parola (Valle Stura), 46ª Chiara Olivero (Valle Maira), 61ª Sofia Faggio (Valle Pesio), 68ª Gaia Rostan (Nordico Pragelato), 72ª Sofia Bruno (Valle Ellero), 78ª Amelie Cellerino Ferrier (Nordico Pragelato), 82ª Vittoria Caffa (Valle Pesio), 98ª Marianna Dho (Valle Ellero).