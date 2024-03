Calcio Serie D: perla di Marchisone, il Bra batte il Gozzano di misura

Il Bra risolve nel finale una partita scorbutica contro il Gozzano, valida per la 31^giornata del girone A di Serie D. Marchisone corona un'ottima prestazione con il gol vittoria, a 12 minuti dal 90'. Per lui è il gol numero 10 in campionato. Immediato il riscatto giallorosso dopo il passo falso infrasettimanale con il Derthona mentre il Gozzano, comunque protagonista di una buona prova, vede complicarsi la situazione nella parte bassa della classifica.

LA CRONACA

La prima occasione, dopo appena un minuto di gioco, è per gli ospiti: Pennati si avventa su un pallone vagante e da buona posizione mette fuori con il mancino. I giallorossi rispondono al 17': tiro centrale di Vaiarelli dopo una bella azione condotta da Musso e Marchisone. La partita offre pochi sussulti, nessuna delle due squadre riesce a prevalere sull'altra. Il Gozzano prova a rompere l'equilibrio con Pereira Lopez, abile a sfondare la linea difensiva avversaria e calciare in porta. Piras, al rientro dopo oltre due mesi, si oppone ottimamente, così come sulla ribattuta di Pennati. Al tramonto del primo tempo ci prova Pautassi, che corregge di testa una punizione di Marchisone: Vagge si fa trovare pronto e mette in angolo. Squadre negli spogliatoi sullo 0-0.

Floris riparte con Gerbino al posto di Marchetti e conseguente arretramento di Daqoune nella linea difensiva. All'8' termina anche la partita di Vaiarelli, in campo Mawete. I padroni di casa provano a fare qualcosa di più ma senza risultati apprezzabili. Primi avvicendamenti pure per Vinicio Espinal, Gemelli per Pennati e poco dopo Piraccini per Schimmenti. La partita sembra indirizzata verso un pareggio ma Marchisone, senz'altro il migliore tra i suoi, sigla la rete del vantaggio al 78'. Preciso controllo sul passaggio lungo di Tuzza e sinistro a pelo d'erba sul palo più lontano che non lascia scampo a Vagge, 1-0. Cambio obbligato per Floris all'82': Mawete si accascia e non può proseguire, gli subentra Omorogbe. Dopo cinque minuti di recupero il Bravi può esultare: 1-0 e 14^vittoria in campionato.

TABELLINO

Bra (3-4-3): Piras, Tos, Giorcelli, Marchetti (46' Gerbino); Bosio, Daqoune, Tuzza, Pautassi; Vaiarelli (53' Mawete, 82' Omorogbe), Musso, Marchisone. A disp: Tchokokam, Magnaldi, Matija, Fogliarino, Giallombardo, Saretti, Gerbino. All Floris

Gozzano (4-3-3): Vagge, Graziano, Dalmasso (82' Di Giovanni), R.Ferrari, Di Paola; Cento (92' Fragomeni), Capellupo, Pennati (66' Gemelli); Schimmenti (71' Piraccini), Pereira Lopez, E.Ferrari (86' Lettieri). A disp: Stangoni, Di Giovanni, Kolpachkov, Bianchi, Infantino, Lettieri. All Vinico Espinal

Gol: 78' Marchisone

Ammoniti: Daqoune

Espulsi:

Arbitro: Fabio Rinaldi di Novi Ligure, assistenti Ruggero Marr di Torino e Andrea Felis di Torino