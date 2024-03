Attivata a Bra la raccolta firme per una proposta di legge di iniziativa popolare

Presso l’Ufficio Elettorale del Comune di Bra è stata depositata una raccolta firme per una proposta di legge di iniziativa popolare dal titolo “Una firma per la vita”.



Gli interessati potranno recarsi presso l’ufficio dal 25 marzo al 30 giugno, dal lunedì al venerdì in orario 8,45-12,45 e il giovedì anche oramai in pensione dalle 15 alle 16 in via Barbacana 6 (primo piano), solo dietro prenotazione da concordare chiamando i numeri 0172-438386/272 o scrivendo a elettorale@comune.bra.cn.it.