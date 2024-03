Back To Bach: una serie di concerti a Bra, Carmagnola e Sommariva del Bosco omaggia il celebre compositore tedesco

Con l’ormai tradizionale concerto del 21 marzo, primo giorno di primavera e compleanno di Johann Sebastian Bach, riprende Back TO Bach, il festival di musica antica dedicato al grande compositore tedesco che si svolgerà a Torino e in diversi altri centri del Piemonte. L’edizione 2024 sarà nuovamente modulata in due fasi: la prima che prendendo avvio con Buon compleanno Johann Sebastian coprirà il periodo primaverile fino al 21 giugno (Festa Europea della Musica), con una programmazione caratterizzata da una forte presenza di giovani musicisti “in residenza”; la seconda nel prossimo autunno.

A questo primo appuntamento seguirà immediatamente un programma con tre concerti in ambito locale - Sommariva del Bosco Carmagnola, Bra.

Il titolo di questo progetto, Melancholia generosissima, è infatti tratto da una pubblicazione del musicologo e sacerdote Ferruccio Civra: per 47 anni ha vissuto nella canonica della Chiesa Parrocchiale della frazione Gabrielassi di Sommariva del Bosco, appartato dal mondo in questo luogo ideale per i suoi studi e ricerche da cui sono scaturiti saggi e pubblicazioni di grande valore, qualificandosi, lui sacerdote cattolico, come il più grande esperto italiano di Heinrich Schütz e della musica luterana prima di Bach.

Il programma musicale del concerto è incentrato sulla cantata Le sette parole di Cristo sulla croce è un lavoro fortemente rappresentativo dell’arte musicale di Schütz, una partitura appropriata per la Settimana Santa, di straordinaria qualità e intensità espressiva.

Tra le molte novità di quest’anno ci sarà in aprile la messa in scena di un progetto teatrale-musicale basato sulle memorie di Regina Susanna Bach, ultima figlia di Johann Sebastian, realizzato in coproduzione con il Teatro “Giovanni Rinaldi” di Reggiolo (Reggio Emilia).

Infine nel mese di giugno, con un bel concerto della Camerata Barocca Musicaviva, si aprirà un bel confronto Bach vs Haendel che avrà ulteriori sviluppi nella programmazione autunnale; sarà infatti nella seconda fase, il festival vero e proprio che si svolgerà da fine settembre ai primi di dicembre, che giungeranno a compimento, con ospiti di livello internazionale accanto ai nostri giovani, i grandi progetti concertistici e musicologici di Back TO Bach 2024, con un particolare risalto al tricentenario della Johannes-Passion (1724-2024).

Riportiamo qui di seguito il calendario generale della prima pare di Back TO Bach 2024 – dal 21 marzo al 21 giugno – e la scheda di presentazione del triplice concerto di Sommariva del Bosco, Carmagnola e Bra del 23, 24 e 26 marzo.

CALENDARIO

Giovedì 21 marzo, h. 20 - TORINO, Chiesa dello Spirito Santo

Buon compleanno Johann Sebastian

Studenti dei Conservatori “G.Verdi” di Torino e “G.F. Ghedini” di Cuneo



Sabato 23 marzo, h. 21 - SOMMARIVA DEL BOSCO, Santuario della B.V.M. di San Giovanni



Domenica 24 marzo, h. 16,30 - CARMAGNOLA, Confraternita di San Giovanni Decollato



Martedì 26 marzo, h.21 - BRA, Coro della Chiesa di Santa Chiara



Melancholia generosissima

Consort Maghini



Sabato 27 aprile, h. 20,30 - TORINO, Collegio San Giuseppe



Domenica 28 aprile, h. 17 - REGGIOLO (RE), Teatro “Giovanni Rinaldi”



Mein Vater Johann Sebastian - Le memorie di Regina Susanna Bach



Consort Maghini



Mercoledì 19 giugno, h.21 - BRA, Coro della Chiesa di Santa Chiara



Giovedì 20 giugno, h. 21 - TORINO, Cappella dei Mercanti Bach vs Haendel Camerata Barocca “Musicaviva”



Venerdì 21 giugno, h 21 - TORINO, Collegio San Giuseppe

Festa Europea della MusicaSolisti e Coro dell’Accademia Maghini