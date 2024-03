Il 27 marzo si riunisce a Bra il consiglio comunale dei ragazzi

Continua il percorso amministrativo del Consiglio comunale dei Ragazzi di Bra che – coordinato dal consigliere delegato Francesco Testa – si riunirà nella mattinata di mercoledì 27 marzo Inusuale la sede della seduta, ovvero il Comando di Polizia Locale cittadina, dove il Comandante Davide Detoma, insieme ad alcuni agenti, illustrerà ai ragazzi del CCR l’attività del Corpo.

Perché la Polizia Locale? Perché quando si parla di emergenza e sicurezza non si può che pensare alle donne e agli uomini in divisa: gli agenti possono essere un ottimo punto di riferimento per i ragazzi in caso di difficoltà o particolari disagi, pronti ad ascoltare, rispondere a tutte le questioni di propria competenza diretta o aiutare ad individuare chi può risolvere altri tipi di problemi.

Come di consueto, ci sarà spazio per le risposte dell’Amministrazione su questioni raccolte nelle precedenti seduti e per proseguire insieme nel lavoro di progettazione di una città migliore.