Mondovì, via Vico chiusa al traffico: proseguono i lavori di Mondo Acqua

Per problemi tecnici sono ancora in corso gli interventi che Mondo Acqua spa aveva programmato per la mattinata di oggi.



Fino alle 12.30 era stato istituito il divieto di transito nel tratto compreso tra i civici 33 e 37 con doppio senso di circolazione a monte e valle del tratto interessato dalla chiusura per mezzi di soccorso, residenti della via ed eventuali aventi diritto.



La strada rimarrà chiusa nel tratto interessato fino al termine dei lavori. Si consiglia di seguire strade alternative per raggiungere il rione.