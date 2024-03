Oggi è la Giornata Nazionale per le vittime del Covid: bandiere a mezz'asta in tutta la Granda

Per il quarto anno consecutivo l’Italia celebra oggi, 18 marzo, la Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'epidemia di coronavirus. La data scelta è quella in cui nel 2020 i camion militari carichi di bare sfilarono per Bergamo. In occasione della Giornata nazionale tutti gli edifici pubblici espongono le bandiere a mezz'asta.

"Una grande sofferenza collettiva - dice il presidente della Provincia di Cuneo Luca Robaldo in una nota - di cui è necessario non solo serbare memoria, bensì fare tesoro per non perdere di vista i concetti di solidarietà, comunità e condivisione. Elementi utili per il convivere civile e per lavorare, tutti insieme, nel miglioramento del Sistema Sanitario Nazionale".

In Granda le vittime furono quasi 1600.