Ricette mediche o prestazioni infermieristiche di base: anche San Biagio Mondovì ha il suo presidio frazionale

Uno spazio dedicato alle prestazioni socioassistenziali più comuni, dalla consegna dei farmaci alla prenotazione degli esami clinici, dalle ricette mediche alle prestazioni infermieristiche di base come la misurazione della pressione e della glicemia o le piccole medicazioni.

Questa, in breve, la filosofia dei nuovi presìdi frazionali nati per volontà dell’Amministrazione comunale e realizzati in collaborazione con il Comitato Locale della Croce Rossa Italiana, che in queste settimane hanno di fatto inaugurato la propria attività con due momenti informativi rivolti alla popolazione: il primo, lo scorso 28 febbraio, a Rifreddo e il secondo, il 15 marzo, a San Biagio.

"Continua il nostro percorso volto a ridurre le distanze fisiche, morali e amministrative tra il centro città e le zone circostanti" il commento del sindaco con delega alle Frazioni, Luca Robaldo, e dell’assessora alle Politiche sociali, Francesca Botto. "Auspichiamo che questa iniziativa possa incontrare il favore della popolazione rispondendo ad un bisogno concreto, consci che il lavoro da fare sia ancora molto, a partire dall’estensione del servizio alle altre località frazionali. Grazie, ovviamente, alla Croce Rossa di Mondovì per l’imprescindibile supporto fornito, ma grazie anche al tessuto associativo locale per la disponibilità e per la collaborazione fornita. In particolare, una sincera riconoscenza al circolo ACLI di Rifreddo e all’associazione “Autismo Help” che ha trasferito la sua sede operativa proprio nelle ex-scuole di San Biagio, inutilizzate da molti anni".



Il presidio di Rifreddo, attivato presso il circolo ACLI in strada di Rifreddo 14, sarà aperto il primo e il terzo mercoledì di ogni mese dalle ore 14.00 alle ore 16.00. Il presidio di San Biagio allestito in largo dell’Amicizia 11, viceversa, sarà operativo il secondo e il quarto venerdì di ogni mese (ad eccezione del 29 marzo) dalle ore 14.00 alle ore 16.00.