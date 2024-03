Unimont Servizi: ecco chi è il nuovo “attore” del Teatro Marenco

Si scrive Unimont e si legge associazione senza scopo di lucro che promuove e valorizza il territorio, ente iscritto al terzo settore che ha come obiettivo di realizzare attività di interesse generale, dalla tutela dell'ambiente alla promozione dell’attività economica, dai servizi sanitari all’assistenza a persone con disabilità, fino all’animazione culturale. Ed è proprio in questo ultimo ambito che rientra la partecipazione dell’Unimont Servizi nella gestione del Teatro Marenco di Ceva.



Nell’attività dell’associazione - costituita all’interno dell’Unione montana delle Valli Mongia Cevetta, Langa Cebana e Alta Valle Bormida - sono coinvolti Comuni, associazioni di volontariato, associazioni di categoria, associazioni di produttori, istituti scolastici. Insomma tutti coloro che hanno a cuore la crescita del territorio. Ed è per questo che Unimont rientra nella gestione del Teatro Marenco, la cui direzione artistica resta sempre in mano all’Associazione In Quinta.



“Mantenere viva la cultura, soprattutto attraverso questo grande gioiello che è il Teatro Marenco è uno dei nostri obiettivi - spiega il presidente dell’Unione Montana delle Valli Mongia Cevetta, Langa Cebana ed Alta Valle Bormida, sindaco di Ceva Vincenzo Bezzone - . Un patrimonio che deve essere protetto e valorizzato. Quest’anno poi iniziamo alla grande, in uno stabile più bello e più forte nei confronti del tempo che passa, grazie al contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo, attraverso il quale sono stati realizzati importanti lavori di restauro”.



Proprio per soddisfare i gusti e le passioni degli amanti del teatro, il cartellone di questa stagione non solo è ricco ma molto variegato, offrendo commedie impegnate ma anche più divertenti, spettacoli comici, concerti di musica e saggi di fine anno.



“Il Marenco - precisa il presidente dell’Unione Montana Bezzone - non è solo il luogo di cultura per eccellenza dei cebani ma è anche un punto importante di aggregazione e socializzazione, un posto del cuore condiviso con tutti i residenti delle vallate intorno a Ceva. Proprio per questo grande valore che ha il Teatro Marenco, era indispensabile prendersene cura con le opere di restauro e poi continuare a farlo vivere attraverso le rappresentazioni e gli spettacoli che animeranno le serate fino a metà giugno. Inoltre - conclude Bezzone - Unimont nella sua gestione intende prestare molta attenzione all’associazionismo locale, per una collaborazione concreta con le associazioni di volontariato, gli enti senza fini di lucro e le scuole, per valorizzare nuove energie e fare in modo che quello del Teatro Marenco sia veramente un palco che unisce e rappresenta ogni sfaccettatura della nostra società”.