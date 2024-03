Camion giù dal ponte nei pressi del Forte Albertino di Vinadio, illeso l'autista

Vigili del Fuoco, carabinieri e 118 sono stati allertati in mattinata verso le 6 per un camion caduto in una scarpata sulla Strada Statale 21, poco dopo l’abitato di Vinadio.

L’incidente si è verificato al termine del rettilineo che dal Forte Albertino porta verso Aisone, nei pressi delle due statue dedicante ai "Giganti" e l’allarme è scattato da un automobilista di passaggio, che ha notato il mezzo in fondo alla scarpata del ponte.

Giunti sul posto, i soccorritori hanno fortunatamente trovato l’autista del mezzo che, seppur disorientato e preoccupato, stava bene: il sinistro si è verificato durante la notte, poco dopo le 5 quando l’uomo dopo aver incrociato un altro mezzo pesante ed essersi tenuto troppo sulla destra ha perso il controllo finendo fuori strada.

Fortunatamente ed incredibilmente il mezzo pesante non si è ribaltato e per questo non ci sono state conseguenze fisiche per l’autista.

I Vigili del Fuoco, partiti con una squadra con autogru dal Comando di Cuneo, stanno lavorando per riportarlo sulla carreggiata.