Domani a Cuneo l'ultimo saluto a Christian, titolare dell'osteria di via Dronero

Saranno celebrati domani mattina alle 10, nella chiesa del Sacro Cuore, a Cuneo, i funerali di Christian Rocchia, deceduto per cause naturali lo scorso sabato 16 marzo, mentre si trovava all'interno del suo ristorante di via Dronero, l'Osteria da Christian.

Stasera alle 17.30, sempre nella chiesa di corso Nizza, la recita del rosario. La salma sarà poi cremata al tempio di Magliano Alpi.

Lascia la moglie Susanna, il figlio Francesco, la suocera Madda, la cognata Nadia, il nipote Niko con Caterina e Leo.

Nato a Marsiglia da genitori emigrati lì per lavoro, cresciuto in Valle Stura, dopo il diploma all’istituto alberghiero aveva cominciato a lavorare come cuoco all’ospedale di Comunità di Demonte. Quindi l'apertura in frazione Festiona, della "Trattoria dei Passeggeri", per trasferirsi poi a Cuneo, approdando infine ai cinque tavoli della sua apprezzatissima osteria.

Ci saranno tanti colleghi, domani, per dargli l'ultimo saluto. La notizia della sua morte improvvisa ha generato molto cordoglio in città, dove il "marsigliese", come lo chiamavano tutti, era stimato e benvoluto. Apprezzatissima anche la sua cucina, dove, anche per le dimensioni del locale, molto piccolo, era sempre difficile trovare posto. Ma chi ci andava, prima o poi tornava. Per i suoi piatti, preparati con passione, e per l'atmosfera che si respirava. Come abbiamo scritto, andare da Christian era come andare a cena a casa sua.

Ieri mattina, davanti al locale al civico 1/e della strada cuneese vocata alla ristorazione, c'erano i fiori dei colleghi di via Dronero, piante e mazzi di fiori, con biglietti di addio. "Ci mancherai", c'era scritto su uno di questi. ed è vero, mancherà a tanti cuneesi.