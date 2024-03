Se ne è andata la signora Pierfranca, mamma della giornalista cuneese Tiziana Fantino

E' morta ieri 17 marzo all'ospedale di Cuneo, dove si trovava ricoverata da un paio di settimane, la signora Pierfranca Lovera in Fantino. Collaboratrice scolastica, per tanti anni in servizio presso la scuola Primaria di corso Galileo Ferraris, aveva 73 anni.

Lascia il marito Edoardo e i figli Tiziana, giornalista cuneese, Fabrizio, Fulvio e Raffaella oltre agli amati nipoti Rossella, Mattia e Zoe.

Originaria di Valdieri, dove era conosciuta come Franca "Budeto", la signora Pierfranca ha dedicato la vita alla famiglia. Una donna semplice, energica e dolce al tempo stesso, appassionata di cucina e dei piatti tradizionali delle sue valli.

L'ultimo saluto sarà il prossimo 20 marzo alle 10 nella chiesa parrocchiale di San Giovanni Bosco. Il rosario sarà domani 19 marzo alle 17.30 sempre nella chiesa dei Salesiani. La salma riposerà nel cimitero di San Rocco Castagnaretta.

A Tiziana e alla sua famiglia le più sentite condoglianze della redazione di Targatocn e Lavocedialba