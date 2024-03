Envie piange Rosa Borgognone per 30 anni insegnante nel paese della valle Po

La comunità di Envie è in lutto per la scomparsa della maestra Rosa Borgognone, conosciuta affettuosamente da tutti come ‘maestra Rosina’, mancata ieri nel paese della valle Po, all'età di 80 anni, dopo lunga sofferenza dovuta alla sindrome di Parkinson che da tempo l’aveva colpita.

La sua è stata una vita dedicata all'istruzione: era stata infatti insegnante per 35 anni di cui 30 ad Envie.

Nata nel 1943 nella frazione Campagnole di Revello, aveva iniziato a lavorare a 18 anni, nel 1961, subito dopo aver conseguito il diploma all’Istituto magistrale di Saluzzo il cui preside era don Giacomo Soleri figura autorevole e di riferimento che ha ispirato il suo futuro professionale.

La sua prima cattedra è stata alle elementari di Revello dove si divideva tra l’insegnamento e l’assistenza ai pasti degli alunni.

Ha poi insegnato nelle frazioni della campagna revellese di San Firmino e Madonna delle Grazie in pluriclassi o classi uniche dalla prima alla quinta.

Nel 1966, dopo essere entrata di ruolo, per due anni aveva insegnato in sedi scolastiche provvisorie fino ad arrivare nel 1968 alla cattedra definitiva a Chiappera di Acceglio, in valle Maira, qui aveva quattro alunni ai quali oltre che da maestra ha fatto anche da ‘seconda mamma’.

Vista la distanza da Chiappera ad Envie, paese in cui risiedeva dopo aver sposato nel 1964 Umberto Garrone, la maestra Rosina aveva portato con sé le figlie piccole Elena e Luisa vivendo con loro in un piccolo appartamento sopra la scuola.

Il marito, che aveva un’azienda agricola nella frazione Occa di Envie, raggiungeva la famiglia tutti i sabati per poter stare con loro nei fine settimana.

Dopo un anno di insegnamento in montagna, nel 1969 Rosa aveva chiesto ed ottenuto il trasferimento ad Envie dove insegnerà per 30 anni, fino al pensionamento.

Le figlie Elena e Luisa ricordano: “Nostra madre era una donna di grande apertura mentale, sempre pronta a confrontarsi con i colleghi e i dirigenti per imparare e migliorarsi. La formazione e l'aggiornamento erano per lei fondamentali, tanto che partecipava assiduamente a corsi e si abbonava a riviste specializzate. La scuola era la sua vocazione, tanto che quando è andata in pensione ha pianto, non ha fatto festa. Ancora per anni, a Natale e d'estate, riceveva cartoline dai suoi ex alunni, a dimostrazione del profondo affetto che le portavano”.

Dello stesso parere il genero Ersilio Fringuello Mingo: “Mia suocera si è sempre distinta per la sobrietà, la temperanza e la pazienza nell'insegnamento, ma anche nella vita.

Qualità che l’hanno da sempre contraddistinta anche dopo che è stata colpita dal Parkinson.

Era molto attaccata a suo marito Umberto e anche quando insegnava, nei momenti liberi e in estate lo aiutava in campagna e nella cascina in cui vivevano ad Occa di Envie. Il prossimo 10 agosto avrebbero festeggiato i 60 anni di matrimonio”.

Rosa Borgognone lascia il marito Umberto Garrone con le figlie Elena con Ersilio, Luisa con Valter, i nipoti Alberto con Giulia, Marta con Luca e il piccolo Diego, Lorenzo, Stefano e Marco. La sorella Irma con il marito Giovanni, la cognata Maria Teresa e i parenti tutti.

Un ringraziamento particolare da parte della famiglia va all’assistente Fatima per i molti anni trascorsi accanto a Rosa.

Il funerale sarà celebrato nella chiesa parrocchiale di San Marcellino ad Envie domani, martedì 19 marzo alle 10, partendo dall’abitazione, in via dei Peano 18/a alle 9,50.

Il rosario sarà recitato stasera, lunedì 18 marzo, alle 20 sempre nella parrocchia di Envie.

La salma sarà tumulata nel cimitero della frazione Occa di Envie.