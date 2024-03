Calo delle meme coin nel week end ma Dogecoin20 supera i 2 milioni di dollari in prevendita

La recente flessione dei prezzi delle meme coin, tra cui SHIB e PEPE, ha alimentato le speculazioni sulla fine dell'attuale boom delle meme coin. Tuttavia, una nuova meme coin in fase di prevendita, Dogecoin20, ha raggiunto i 2 milioni di dollari, segnalando comunque un certo interesse degli investitori in questo settore.

Il boom delle meme coin è terminato?

Il tracker Spotonchain ha rivelato che due "whales" hanno venduto nella giornata del 12 marzo, un totale di 10,6 milioni di dollari di SHIB e PEPE. L'indirizzo 0xd6b ha depositato 200 miliardi di SHIB, del valore di 6,49 milioni di dollari, su Gemini e Cryptocom, mentre l'indirizzo 0xe60 ha depositato 500 miliardi di PEPE, del valore di 4,13 milioni di dollari, su OKX.

Queste massicce vendite hanno portato a un'ondata di pessimismo, con i dati derivati che indicano un trend negativo nel mercato delle criptovalute. Anche altre meme coin, come FLOKI e DOGE, hanno registrato perdite, in linea con i sentimenti di mercato.

Al momento della scrittura di questo articolo, il prezzo di Shiba Inu ha registrato un calo del 1,07% nelle ultime 24 ore, mentre il prezzo di PEPE coin è sceso del 1,95%. I dati derivati per questi token indicano un trend negativo nel mercato, in linea con il calo.

Questo calo collettivo dei prezzi delle meme coin sembra alimentare i sentimenti di mercato che prevedono la fine del boom delle meme coin. Questo potrebbe innescare speculazioni su future vendite massicce che potrebbero spingere ulteriormente i prezzi verso il basso. Tuttavia, una bella eccezione si sta facendo largo in questi giorni, con 1 milione di euro accumulati in appena 48. Ecco di chi si tratta.

Dogecoin20: la meme coin che va in controtendenza

Dogecoin20 (DOGE20), una nuova meme coin, è ora in fase di prevendita su Ethereum, promettendo un'alternativa sostenibile a Dogecoin con un programma flessibile di staking. Il progetto si concentra sull'offerta di una soluzione migliorata, sostenuta da meccanismi anti-inflazionistici e ricompense di staking ecologiche.

Dogecoin20 offre l’utility "Staking-to-Earn"

Dogecoin20, un token ERC-20, utilizza smart contract (contratti intelligenti) alimentati da Ethereum. I primi acquirenti del token possono guadagnare ricompense di staking sin dalla fase di prevendita, con un APY attuale di oltre il 390%, pagato in DOGE20 extra. Questo alto rendimento è progettato per incentivare gli investitori a mantenere i loro token per periodi più lunghi, riducendo così la pressione delle vendite sulla criptovaluta dopo il lancio.

Meccanismo anti-inflazionistico e tokenomica incentrata sulla community

A differenza di Dogecoin, DOGE20 ha un'offerta di token fissata a un massimo di 140 miliardi di DOGE20, seguendo l'esempio di Bitcoin. Il 25% dell'offerta totale è destinato alla prevendita, che attualmente ha quasi raggiunto la soglia dei 2 milioni di dollari, mentre un altro 25% è allocato per la strategia di marketing del progetto.

Il 15% è riservato alle ricompense per lo staking, mentre il restante 35% viene utilizzato per fornire liquidità sui DEX e per la tesoreria del progetto. Questa tokenomica, equa e orientata alla comunità, mira a garantire una distribuzione uniforme dei token e a sostenere lo sviluppo a lungo termine di DOGE20.

Tabella di marcia di Dogecoin20

DOGE20 prevede di allocare una parte dei fondi raccolti per creare una strategia di marketing professionale e offrire incentivi di staking anticipati. Successivamente, il token sarà lanciato sul DEX di Uniswap, con una cospicua liquidità aggiunta alla piattaforma. Nella fase finale, il contratto intelligente di staking di Dogecoin20 distribuirà ricompense passive a lungo termine agli investitori.

Conclusioni

Dogecoin20 rappresenta un'interessante evoluzione delle meme coin, offrendo una soluzione più sostenibile e orientata alla community. Grazie a un solido meccanismo anti-inflazionistico e una roadmap ben definita, il progetto si posiziona come un protagonista promettente nel panorama delle criptovalute.

Gli investitori possono seguire da vicino lo sviluppo di DOGE20 attraverso i canali ufficiali del progetto, Telegram ed X, e valutare le opportunità di partecipazione alla prevendita. Attualmente, il prezzo del token 0,000164 dollari.

