Dal Divertimento alla Sicurezza: Il Percorso dei Casinò Online Italiani verso la Licenza AAMS

Un casinò online non rappresenta solo una scelta di giochi inseriti all’interno di un catalogo variegato da proporre agli utenti Iscritti. Prima ancora di arrivare a valutare questo aspetto gli amanti del gioco d’azzardo dovrebbero selezionare la piattaforma più adatta alle proprie esigenze all’interno di una lista di casinò dotati di licenza.

La rivoluzione digitale ha reso accessibile una vasta quantità di attività di scommesse online da parte di operatori che garantiscono, ad ogni accesso dell’utente, sicurezza e affidabilità. L’ottenimento di una licenza assegnata dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) rappresenta uno status di protezione che tutela i giocatori. Oltre a garantire che i giochi selezionati dall’operatore siano trasparenti e sviluppati nel rispetto di un sistema che offre totale casualità delle estrazioni.

Come funziona la licenza ADM (ex AAMS)

Le normative che sono attualmente in atto in Italia servono per controllare e proteggere i giocatori da attività illecite e frodi potenziali, massimizzando l’esperienza utente affinché sia onesta ed equa. Si tratta quindi di una scelta consapevole che permette di togliere ogni tipo di dubbio sulla condivisione di dati personali e transazioni finanziarie, permettendo ai giocatori di concentrarsi unicamente sui propri giochi preferiti.

Breve storia dell’ADM

casino online con licenza AAMS

Nel 2002 con il Decreto Legge 22 del 27 giugno, L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha assorbito l’AAMS ereditando anche la totale gestione e competenza del settore di riferimento.

Cosa fa l’ADM nel settore del gioco d’azzardo e scommesse

Riconoscere se un casinò è legale e sicuro è diventato quindi un processo piuttosto semplice: prima di iscriversi il giocatore può verificare la presenza del logo ADM nella home page del sito, posizionato solitamente nel footer. Il secondo step prevede di verificare che il numero di licenza, riportato vicino al logo, sia valido. Per farlo basta collegarsi sul sito dell’ADM e inserire il valore numerico.

Muoversi in libertà in un ambiente sicuro

concessionario che ha ottenuto licenza ADM

Ma per mantenere un ambiente sicuro, l’ADM lavora anche sull’implementazione di politiche e iniziative che sono mirate alla protezione dei giocatori con l’inserimento di nuovi strumenti di supporto. Pensiamo per esempio all’autoesclusione, che è un aiuto importante per i giocatori che vogliono sospendere le attività di gioco perché temono di finire vittime del gioco patologico.

Ogni attività di controllo e protezione si svolge attraverso mezzi di comunicazione diretti come un portale legale e verificato, arricchito con informazioni chiare anche sui termini e le condizioni di ogni offerta e di ogni gioco presente nel catalogo. La navigabilità di un sito, la trasparenza e la facile comprensione delle informazioni che offre sono le basi importanti da considerare per poter iniziare a giocare online in modo attento e responsabile.

Ma, fortunatamente, a tutto questo pensa l’ADM.