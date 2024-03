Caffè Letterario di Bra: Marco Lamberti presenta il libro “The Marvelous History of Barachin”

Nuovo appuntamento con la cultura a Bra. Giovedì 21 marzo, alle ore 21, presso la libreria Crocicchio (via Carando, 8), si presenta “The Marvelous History of the Barachin”, il 5° romanzo di Marco Lamberti (Genesi Editrice Torino), giunto ottavo al Premio internazionale Letterario “I Murazzi di Torino” nella sezione romanzi e prosa, e diploma di “Menzione d’Onore” dalla giuria della Critica.