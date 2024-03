Cuneo, giovani in dialogo con il pedagogista Johnny Dotti

Mercoledì 10 aprile, alle ore 16,45 presso il Rondò dei Talenti di Cuneo (Via Luigi Gallo 1) l’Associazione Raggi da Oltre Confine organizza un incontro di dialogo e confronto con Johnny Dotti (pedagogista, imprenditore sociale e tanto altro) dal titolo “Dialogo è scuola. Educare è relazione”.

L’evento, aperto a tutti gli interessati, cercherà di immaginare, attraverso il dialogo aperto tra tutti i partecipanti, percorsi in grado di riaccendere la passione e l’entusiasmo dei giovani, in un momento storico in cui anche l’istituzione scuola fa fatica a rigenerarsi e a fare proposte operative capaci di fornire stimoli nuovi. L’incontro vuole anche individuare strategie da mettere in atto subito, a partire dalla rete costruita negli anni tra una decina di istituti scolastici coinvolti nelle attività dell’associazione Raggi da Oltre Confine. A stimolare il dialogo saranno presenti Paola Banchio, dirigente dell’Istituto Comprensivo Oltrestura, Alessandro Parola, dirigente del Liceo Classico e Scientifico Statale “Peano-Pellico” di Cuneo e alcuni Rappresentanti degli Istituti.

“Siamo particolarmente contenti, come associazione, di portare a Cuneo un ospite come Johnny Dotti, che ringraziamo di cuore per la disponibilità a partecipare. Il nostro obiettivo è coinvolgere un pubblico ampio di dirigenti scolastici, insegnanti, genitori e giovani in un dialogo utile per immaginare insieme percorsi nuovi, capaci di stimolare l’energia delle giovani generazioni e di renderle protagoniste del cambiamento” commenta Giampy Sandri, presidente dell’Associazione Raggi da Oltre Confine.

L’ingresso è libero, fino ad esaurimento dei posti disponibili, per info scrivere mail a: sandri.giovanni@gmail.com

L’evento fa parte del progetto promosso dall’Associazione Raggi da Oltre Confine e realizzato con il contributo della Fondazione CRC

JOHNNY DOTTI

Johnny Dotti, amministratore delegato di ON impresa sociale, è presidente di È-one abitare ge­nerativo. Pedagogista e imprenditore sociale, è stato presidente di CGM e di Welfare Italia servizi. È tra i fondatori di Comm.On!, associazione che sviluppa iniziative e progetti di economia generativa. Generare, condividere, dialogare sono verbi all’infinito che appartengono all’universo di Dotti e ai suoi molti libri, che non si fermano a essere parola scritta, ma vogliono diventare azione.