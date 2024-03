Per gli 80 anni di fondazione le ACLI in udienza privata con il Papa

In occasione dell’udienza privata concessa da Papa Francesco alle ACLI il 1° giugno, in occasione dell’80° di fondazione, anche da Cuneo è possibile partecipare, con un viaggio organizzato dal Centro Turistico Acli e dalle Acli Cuneesi, dal 31 maggio al 2 giugno 2024.

Il programma prevede, per venerdì 31 maggio la partenza da Cuneo e da altre località da concordare, nella prima mattinata, in pullman GT per il Lazio. Colazione e pranzo liberi lungo il percorso e, nel primo pomeriggio, arrivo e inizio della visita con la basilica Patriarcale di San Paolo fuori le mura, la salita al Colle del Gianicolo e la vista panoramica della città dall’alto. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

Sabato 1° giugno, dopo la prima colazione, trasferimento in Vaticano per assistere all’udienza privata con il Santo Padre in Sala Nervi. Pranzo libero e, nel pomeriggio, incontro con la guida locale e passeggiata nelle “Piazze di Roma”: Fontana di Trevi, Piazza di Spagna con Trinità dei Monti, Montecitorio, Palazzo Madama, Pantheon, Piazza Navona. Rientro in hotel per la cena ed il pernottamento.

Domenica 2 giugno, dopo la prima colazione, trasferimento in centro città. Mattinata libera per visite individuali, shopping o per assistere alla parata del 2 giugno, in via dei Fori Imperiali. Pranzo libero e, nel pomeriggio, partenza per il rientro, sosta lungo il percorso per la cena libera ed arrivo in provincia in tarda serata.

La quota di partecipazione è di 298,00 euro (Minimo 40 partecipanti); la caparra da versare all’iscrizione è di 100 euro.

Sono compresi: il viaggio in pullman G.T. - ZTL bus d’ingresso alla città - Sistemazione in hotel 3/4 stelle - Mezza pensione - Bevande incluse ai pasti in hotel (¼ vino + ½ acqua) - Guida locale come da programma - Accompagnatore volontario CTAcli - Assicurazione medico/bagaglio

Sono esclusi: tassa di soggiorno (€ 15,00 da pagare in loco) - eventuali ingressi individuali - pasti non menzionati nel programma - extra in genere - assicurazione annullamento viaggio

Il supplemento camera singola è di 70 euro per tutto il periodo.

Iscrizioni entro e non oltre il 26 aprile 2024, salvo esaurimento posti.

Per informazioni e prenotazioni: Centro Turistico Acli Cuneo Piazza Virginio, 13 – Cuneo Tel. 0171/452622.