La campagna elettorale può partire: i protagonisti della politica ospiti della prima diretta di #alvoto

La campagna elettorale può finalmente partire. O almeno così pare. L’accelerata che si attendeva per accendere le polveri in vista dell’appuntamento elettorale dei prossimi 8 e 9 giugno è almeno in parte arrivata tra venerdì e sabato scorsi. Di particolare impatto la novità arrivata dal fronte regionale dove, scartate le ipotesi Valle e Gribaudo e accantonata anche la prospettiva del campo largo col Movimento Cinque Stelle, il Partito Democratico ha indicato nella 59enne chivassese Gianna Pentenero la candidata messa in campo per contendere all’uscente Alberto Cirio la guida della futura Giunta Regionale.