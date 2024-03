Regionali, il M5S chiude al PD: "Non c'è più motivo di incontrarci"

"Adesso che il Pd ha il suo nome, crediamo non ci sia più motivo di incontrarci" . La capogruppo regionale del M5S Sarah Disabato chiude ufficialmente le porte al dialogo, dopo che sabato il Partito Democratico ha scelto Gianna Pentenero come candidato Presidente alle Regionali.

Pentenero, poco dopo la nomina, aveva chiesto ai pentastellati di un faccia a faccia per parlare prima di decidere. Disabato ribadisce però il no al campo largo Pd/M5S. "Ringraziamo Gianna Pentenero per l'invito, ma è doveroso ricordare che sono mesi che trattiamo con il suo partito". "Lo stesso - prosegue - che ha espresso il suo nome all’unanimità, e che in tutto questo tempo non ci ha mai dato risposte credibili per poter intraprendere insieme un progetto condiviso".