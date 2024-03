Ciclismo: Elisa Balsamo si impone a Cittiglio, suo il Trofeo Binda

La peveragnese Elisa Balsamo (Lidl – Trek) ha vinto la 25esima edizione del trofeo Alfredo Binda - Comune di Cittiglio.

La gara, animata da fughe ed attacchi fin dalla partenza di Maccagno con Pino e Veddasca, si è conclusa con la volata delle migliori velociste che hanno annullato l'ultimo attacco proprio in prossimità degli ultimi mille metri.

Giusto in tempo per organizzare lo sprint nel quale Elisa Balsamo (Lidl Trek) ha battuto la campionessa del mondo, Lotte Kopecky (Team SD Worx).

Un'azione preparata lungo la salita di Orino, a pochi chilometri dal traguardo, soprattutto dalla compagna di squadra Shirin Van Anrooij: "Sono molto contenta del successo al trofeo Binda perchè ha una storia molto lunga ed è considerata una corsa monumento. La squadra è stata perfetta. Io ho lottato per rimanere agganciata alle migliori lungo la salita finale, poi la volata è andata come speravo. Tutto bene, dunque, sono molto felice per il successo in questa corsa che avevo già vinto in maglia iridata".