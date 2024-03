Corsa su strada, i risultati del Trofeo Giovanile Piemontese: a Rossana domina l'Atletica Saluzzo

Sabato 16 marzo, a Rossana, si è disputata la XXXIII edizione del Trofeo Nuova Conca Verde, manifestazione giovanile di corsa su strada, organizzato da Pod. Valle Varaita. La manifestazione era inoltre valida come Trofeo Piemontese di Corsa Giovanile, in particolare per le società che avevano aderito al Progetto Run Card Young di Sport e Salute.

La classifica di società giovanile premia Atletica Saluzzo, nettamente al comando davanti a Pod. Buschese e ASD Dragonero.

Nelle prove individuali, in evidenza Lorenzo Gallo (Atl. Saluzzo) tra i cadetti, che vince con un vantaggio di una ventina di secondi sul secondo classificato, Andrea Mandrile (Atl. Roata Chiusani), terzo Edoardo Gosmaro (Pod. Buschese), a soli due secondi dall’argento.

Al femminile, successo per Vittoria Audifreddi (Atl. Saluzzo) che ha la meglio su Francesca Carignano (ASD Dragonero), seconda, e Francesca Sola (Atl. Saluzzo), terza.

Nella categoria ragazzi, Martino Giolitti (Pod. Valle Varaita) precede nell’ordine Pietro Verra e Federico Barotto, entrambi dell’Atl. Saluzzo.

Tutto targato Atl. Saluzzo il podio della categoria ragazze, con Matilde Telamone prima davanti a Rachele Supertino e a Viola Ruatta.

A contorno, si è disputata anche la gara assoluta. Francesco Mazza (Atl. Saluzzo) si aggiudica la prova maschile con netto margine su Mattia Galliano (GP Parco Alpi Apuane), terzo posto per Simone Peyracchia (Pod. Valle Varaita).

Prima donna al traguardo Gessica Peyracchia (Pod. Valle Varaita) che precede Noemi Bouchard (Atl. Saluzzo) e Francesca Rimonda (Pod. Valle Varaita).