Sci di fondo: FESA Cup Junior, Davide Ghio e Beatrice Laurent secondi nella staffetta mista di Dobbiaco

Un finale di stagione spettacolare per gli azzurri impegnati nell'ultima gara della FESA Cup Junior di Dobbiaco: è doppietta dai colori italiani con la vittoria di Italia II (Marit Folie, Davide Negroni, Virignia Cena e Teo Galli) su Italia I (Iris De Martin Pinter, Davide Ghio, Beatrice Laurent, Aksel Artusi).

Una bellissima festa azzurra all'arrivo per gli otto atleti che tutti insieme, hanno tifano ed aspettato i rispettivi compagni di staffetta per festeggiare la vittoria certamente, per poi stringersi in un unico grande abbraccio, segno anche del bel clima che si è formato nel gruppo.

Parte subito forte Italia I con Iris De Martin Pinter che si mette al comando e passa il testimone a Davide Ghio in testa. Gli azzurri sono davanti a Francia II e Francia I. Il gruppo di testa rimane compatto nella seconda frazione ed solo nel terzo cambio che le cose iniziano a cambiare: Francia I, Germania I, Italia II e Italia I sono raggruppati in meno di 4''. Decisiva la frazione finale: all'intermedio Italia I con Aksel Artusi e Italia II con Teo Galli se la stanno giocando tutta per conquistare la vittoria ed è proprio Galli che sul rettilineo finale allunga il passo per tagliare il traguardo per primo.

Sul terzo gradino del podio sale la Francia I di Margot Tirloy, Romain Vaxelaire, Leonie Perry e Charly Deuffic. Germania I (Anne Buchmann, Tom Emilio Wagner, Charlotte Boehm, Jokab Elias Moch) e Svizzera I (Ramona Buchmann, Niclas Steiger, Nadia Steigere Isai Naeff) chiudono rispettivamente al 4° e 5° posto.