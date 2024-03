Volley maschile Serie C: il VBC Mondovì espugna Collegno ed è matematicamente ai playoff

Nella quindicesima giornata - sesta del girone di ritorno buona prestazione corale del VBC Mondovì che a Collegno supera 3-1 (18-25,19-25,25-16,21-25) l’ ArtiVolley Collegno.

In classifica generale i monregalesi, grazie alla conquista di questi ulteriori 3 punti, salgono a 36 punti, sempre a -5 Linguì Torino capolista, che ha piegato 3-0 il modesto Pavic Arona ultimo, a +3 sul Lasalliano Torino terzo, che ha piegato il Racconigi, a +8 sul Chieri quarto e, grazie ai 10 punti di vantaggio sul Santhià quinto, conquista matematicamente l’ accesso ai play-off con ben tre giornate d’ anticipo.

“Abbiamo disputato una gara più che buona – commenta al termine coach Massimo Bovolo –, riuscendo a contenere gli errori e mantenendo con continuità la necessaria lucidità. Ora che abbiamo centrato il primo obbiettivo, ossia la conquista matematica di un posto nei play-off, dobbiamo continuare a lavorare con intensità e determinazione per finire nella miglior posizione possibile questa regular season e preparare al meglio la fase di post season, che costituirà un campionato completamente nuovo.”

Con Garelli tenuto precauzionalmente a riposo per un problema alla spalla, Massimo Bovolo è partito inizialmente con capitan Fabiano in palleggio, Genesio opposto, Garello e Candela in banda, Caldano e Berutti centrali, Fenoglio libero, inserendo durante la gara Polizzi, Bessone e Chessa.

Nel primo set il VBC parte bene e si porta sull’ 8-4, poi subisce il ritorno dei locali, che recuperano lo svantaggio ed impattano sul 14-14. I monregalesi non si disuniscono e, grazie ad un parziale di 5-1, si portano sul 19-15, quindi allungano 21-16 ed infine chiudono 25-18, mentre entrano Bessone in banda e Chessa in battuta.

Nella seconda frazione vi è equilibrio sino al 6 pari, poi i monregalesi cambiano marcia e vanno via, portandosi prima sul 16-11 e poi sul 20-14. Dentro nuovamente Bessone in banda e Chessa in battuta ed il VBC Mondovì chiude 25-19.

Anche nel terzo set vi è equilibrio sino all’ 8 pari, poi è l’ ArtiVolley a cambiare ritmo e ad allungare, portandosi sul 17-13. Dentro prima Polizzi in palleggio e poi Bessone in banda, ma i monregalesi non riescono ad invertire il trend del parziale e si arrendono 25-16.

Nella quarta frazione i monregalesi partono molto forte e si portano prima sul 10-2 e poi sul 15-5, quindi controllano il disperato tentativo di rientro dell’ ArtiVolley (12-19,18-22) e vanno a chiudere 25-21 con punto finale siglato da Garello, mentre entra Chessa in battuta.

Sabato alle il VBC ospiterà alle ore 21 al PalaItis l’ Ovada, attualmente settima: per i monregalesi l’ obbiettivo è quello di cercare di ottenere i 3 punti in palio onde restare in scia alla capolista Linguì e mantenere il vantaggio sul Lasalliano terzo.

ARTIVOLLEY COLLEGNO - VBC MONDOVI’ 1-3 (18-25,19-25,25-16,21-25)

VBC MONDOVI’: Fabiano (K), Genesio, Garello, Candela, Berutti, Caldano, Fenoglio (L1), Basso (L2), Polizzi, Bessone, Chessa, Turco, Garelli, Borsarelli. ALL: Massimo Bovolo-Fabrizio Marchisio