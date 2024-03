Bra, al Santuario della Madonna dei Fiori la benedizione dei camperisti

Per tutti coloro che viaggiano in camper, il raduno è iniziato presso il Santuario nuovo della Madonna dei Fiori con la meraviglia negli occhi, suscitata dal pruneto in fiore e dal maestoso mosaico del pronao, comprensivo del portale bronzeo, firmato dall’artista sloveno Ivan Rupnik.

Quindi, foto collettiva di rito e poi tutti a tavola per il pranzo sociale in un clima di gioia e di allegria. Giornata con segno positivo, anche per il sole splendente. Ora si guarda avanti, plein air, definizione in cui c’è tutta l’essenza del camperista e della sua filosofia di vacanza così speciale.